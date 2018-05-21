Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X

На одном из популярных видеохостингов, появилось видео на котором видно, как специалисты компании Tesla безуспешно пытаются перевернуть вседорожник. И такой результат не случаен, в прошлом году Tesla Model X назвали самым безопасным кроссовером, когда-либо протестированным Национальным управлением безопасностью движения на трассах США (NHTSA). Модель стала первым автомобилем категории SUV, получившим пять звезд во всех краш-тестах.Р иск опрокидывания транспортного средства при потере контроля специалисты NHTSA оценили в 9,30 процента. Например, для Lexus RX этот показатель составляет 16,4 процента.