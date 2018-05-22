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Новости   22 мая 2018    19

УАЗ покажет новую экспедиционную спецверсию УАЗ Патриот на «Ладога Трофи»

Ульяновский автомобильный завод впервые покажет новую экспедиционную спецверсию УАЗ Патриот во время официального старта внедорожных соревнований «Ладога Трофи», а также представит свой экипаж в классе Grand-Tourism Pro.Презентация новой экспедиционной версии автомобиля УАЗ Патриот состоится 26 мая в 9.00 на Исаакиевской площади.

Гонка «Ладога Трофи», которая пройдет с 26 мая по 3 июня в окрестностях Ладожского озера под Санкт-Петербургом, — одно из самых масштабных в мире соревнований по преодолению бездорожья для полноприводной техники. Протяженность маршрута гонки — более 1200 километров, из которых от 150 до 400 километров составляют специальные участки.

Поскольку среди поклонников УАЗ Патриот наблюдался большой спрос на специально подготовленный автомобиль, в 2017 году УАЗ первым из автопроизводителей на российском рынке сертифицировал автомобиль со специальными внедорожными аксессуарами – лебедкой «Спрут 9000 Спорт» и защитой рулевых тяг. Важные для покорения бездорожья обновления вошли в пакет «Off-Road».

Новая экспедиционная спецверсия УАЗ Патриот, производство которой стартовало в апреле 2018 года, является первой модификацией в линейке внедорожных версий Ульяновского автозавода. Из специализированного арсенала автомобиль оснащён лебёдкой, защитой рулевых тяг, резиной BF Goodrich All-Terrain, экспедиционным багажником, лестницей на задней двери, тягово-сцепным устройством, блокировкой дифференциала заднего моста и защитой порогов. Всё дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства.

Также автомобиль оснащён кондиционером, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном с установленной навигационной системой карт России, Беларуси, Казахстана и Украины, а также дополнительным отопителем салона. УАЗ Патриот в экспедиционной спецверсии будет доступен в двух цветах: оранжевом и зеленом.

В качестве дополнительной идентификации экспедиционной спецверсии разработан специальный шильдик, расположенный на левой двери автомобиля, который является отличительной чертой данного автомобиля.

В рамках трофи-рейд Ладога Ульяновский автомобильный завод представит экипаж на новой экспедиционной спецверсии УАЗ Патриот в классе Grand-Tourism Pro под управлением Юрия Урюкова и Михаила Александрова.

Автомобиль экипажа УАЗ является полностью серийным, но для более уверенного прохождения спецучастков гонки на него дополнительно установлен шноркель, защита коробки передач и раздаточной коробки. Стоит отметить, что накануне «Ладоги» экспедиционная спецверсия УАЗ Патриот уже прошла боевое крещение взятием Грачёвского перевала и горы Житной в Краснодарском крае.

Пилотом боевого экипажа в гонке выступит заместитель главного редактора АвтоMail.Ru Юрий Урюков, который с 2013 года в автоспорте. Бронзовый призер монокубка Volkswagen Polo Cup по классическому ралли сезона 2016 года, победитель и призер этапов. Бронзовый призер Кубка президента АвтоВАЗа по зимним трековым гонкам. Призер этапов раллийного монокубка Renault Logan Cup, соревнований по джип-триалу и трофи-рейдам. Участник ретро-ралли. Обладатель рекорда скорости России.

Штурманом боевого экипажа выступит Михаил Александров, который с 1995 года в автоспорте. Неоднократно принимал участие в «Ладоге Трофи», победитель «Ладоги Трофи» в классе TR2, штурман одного из самых грамотных и техничных гонщиков в трофи Андрея Кузнецова.

 

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