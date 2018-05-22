УАЗ покажет новую экспедиционную спецверсию УАЗ Патриот на «Ладога Трофи»

Ульяновский автомобильный завод впервые покажет новую экспедиционную спецверсию УАЗ Патриот во время официального старта внедорожных соревнований «Ладога Трофи», а также представит свой экипаж в классе Grand-Tourism Pro.Презентация новой экспедиционной версии автомобиля УАЗ Патриот состоится 26 мая в 9.00 на Исаакиевской площади.

Гонка «Ладога Трофи», которая пройдет с 26 мая по 3 июня в окрестностях Ладожского озера под Санкт-Петербургом, — одно из самых масштабных в мире соревнований по преодолению бездорожья для полноприводной техники. Протяженность маршрута гонки — более 1200 километров, из которых от 150 до 400 километров составляют специальные участки.

Поскольку среди поклонников УАЗ Патриот наблюдался большой спрос на специально подготовленный автомобиль, в 2017 году УАЗ первым из автопроизводителей на российском рынке сертифицировал автомобиль со специальными внедорожными аксессуарами – лебедкой «Спрут 9000 Спорт» и защитой рулевых тяг. Важные для покорения бездорожья обновления вошли в пакет «Off-Road».

Новая экспедиционная спецверсия УАЗ Патриот, производство которой стартовало в апреле 2018 года, является первой модификацией в линейке внедорожных версий Ульяновского автозавода. Из специализированного арсенала автомобиль оснащён лебёдкой, защитой рулевых тяг, резиной BF Goodrich All-Terrain, экспедиционным багажником, лестницей на задней двери, тягово-сцепным устройством, блокировкой дифференциала заднего моста и защитой порогов. Всё дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства.

Также автомобиль оснащён кондиционером, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном с установленной навигационной системой карт России, Беларуси, Казахстана и Украины, а также дополнительным отопителем салона. УАЗ Патриот в экспедиционной спецверсии будет доступен в двух цветах: оранжевом и зеленом.

В качестве дополнительной идентификации экспедиционной спецверсии разработан специальный шильдик, расположенный на левой двери автомобиля, который является отличительной чертой данного автомобиля.

В рамках трофи-рейд Ладога Ульяновский автомобильный завод представит экипаж на новой экспедиционной спецверсии УАЗ Патриот в классе Grand-Tourism Pro под управлением Юрия Урюкова и Михаила Александрова.

Автомобиль экипажа УАЗ является полностью серийным, но для более уверенного прохождения спецучастков гонки на него дополнительно установлен шноркель, защита коробки передач и раздаточной коробки. Стоит отметить, что накануне «Ладоги» экспедиционная спецверсия УАЗ Патриот уже прошла боевое крещение взятием Грачёвского перевала и горы Житной в Краснодарском крае.

Пилотом боевого экипажа в гонке выступит заместитель главного редактора АвтоMail.Ru Юрий Урюков, который с 2013 года в автоспорте. Бронзовый призер монокубка Volkswagen Polo Cup по классическому ралли сезона 2016 года, победитель и призер этапов. Бронзовый призер Кубка президента АвтоВАЗа по зимним трековым гонкам. Призер этапов раллийного монокубка Renault Logan Cup, соревнований по джип-триалу и трофи-рейдам. Участник ретро-ралли. Обладатель рекорда скорости России.

Штурманом боевого экипажа выступит Михаил Александров, который с 1995 года в автоспорте. Неоднократно принимал участие в «Ладоге Трофи», победитель «Ладоги Трофи» в классе TR2, штурман одного из самых грамотных и техничных гонщиков в трофи Андрея Кузнецова.