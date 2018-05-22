Названы самые популярные дизельные легковые автомобили России

По информации аналитического агентства «Автостат», японский внедорожник Toyota Land Cruiser – самый популярный дизельный автомобиль в России. В I квартале 2018 года продано 2 351 автомобиля.На втором месте Mitsubishi Pajero Sport — продано 2014 автомобилей. В тройку попал кроссовер Volkswagen Tiguan – 1 602 автомобиля.

В рейтинг также попали Renault Duster с 1 569 машиной, Toyota Fortuner

(1 515), Kia Sorento Prime (1 418), BMW X5 (1 229), Mitsubishi L200 (1 074), Hyundai Santa Fe (946) и Toyota Land Cruiser 200 (918).

Всего с января по март 2018 года в России было продано 30,3 тысячи новых легковых автомобилей с дизельными моторами, что равняется доле в 8,3% от общего объема российского рынка.