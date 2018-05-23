RIDA готова выпустить модель своей разработки под именем Varvar

Небольшая фирма RIDA из Нижнего Новгорода много лет занимается постройкой бронированных версий дорогих импортных моделей. Стало известно, что компания намерена выпустить первую самостоятельную модель. Своими силами RIDA разрабатывает внедорожник высшего класса под названием Varvar.

Варвар будет построен на основе пикапа Toyota Tundra, кузов у него будет полностью оригинальным. Конечно же внедорожник будет бронированным и брутальным. Заявленный уровень бронирования по общеевропейскому стандарту соответствует классу B7. Машина сможет выдерживать обстрел из винтовки СВД и автоматического оружия калибра 7,62 мм с бронебойно-зажигательным патроном.

Под капотом «Варвара» будет стоять 5,7-литровый бензиновый V8 Toyota I-Force мощностью 381 л. с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Колесная база машины составит 3701 мм, дорожный просвет — 264 мм. Максимальная полезная загрузка — 600 кг, а емкость топливного бака — 100 литров.