Mitsubishi L200 Black Line привезли в Россию

Компания Mitsubishi Motors выводит на российский рынок лимитированную «черную» версию пикапа L200 Black Line. Как следует из названия, пикап будет отличаться от стандартной модификации обилием черного цвета, но и про дополнительные опции разработчики тоже не забыли.

Черный цвет в новом Mitsubishi L200 Black Line будет доминирующим: в него окрашен не только сам кузов, но и решетка радиатора, расширители колесных арок, 17-дюймовые литые колесные диски (включая запаску), боковые зеркала, ручки дверей, боковые подножки и задний бампер.

Названы самые популярные дизельные автомобили в России.

Версия Black Line создана на основе комплектации Intense и будет доступна только с 2,4-литровым дизельным двигателем, механической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD.

По умолчанию исполнение Intense включает электропривод и обогрев боковых зеркал заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль и аудиосистему с шестью динамиками, поддержкой Bluetooth и кнопками управления на руле. В версии Black Line оснащение будет дополнено такими опциями, как дневные ходовые огни со светодиодными лампами LED, биксеноновые фары и система бесключевого доступа KOS c кнопкой запуска двигателя.

За «черный» Mitsubishi L200 просят 2 242 000 рублей. Для сравнения, обычный пикап в версии Intense, с тем же двигателем и коробкой передач, обойдется в 2 153 000 рублей (2018 модельный год). Количество экземпляров L200 Black Line будет ограничено.