В новом Touareg доступна система подруливания задних колес

Третье поколение Volkswagen Touareg является первым автомобилем марки с системой подруливания задних колес. Данная система способна поворачивать колеса в зависимости от

ситуации на дороге, благодаря чему Touareg становится одним из самых маневренных автомобилей в своем классе. Кроме того, новая система повышает устойчивость при движении на

высоких скоростях.

Система подруливания задних колес работает в двух режимах: при движении на скорости до 37 км/ч и выше 37 км/ч. В первом случае задние колеса автоматически поворачиваются в

сторону, противоположную направлению поворота передних колес, что делает автомобиль более маневренным. Система подруливания задних колес сокращает диаметр разворота с 12.19 м до 11.19 м.

В случае, если скорость автомобиля больше 37 км/ч, задние колеса автоматически поворачиваются в ту же сторону, что и передние. Таким образом, автомобиль движется более плавно – система

подруливания задних колес повышает устойчивость при смене полосы движения – например, при обгоне, а также в случае резких маневров при уходе от столкновения. Новая система подруливания задних колес предлагается в пакете «Подвеска PRO» вместе с активными стабилизаторами.