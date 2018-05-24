В России начались продажи экспедиционного УАЗ «Патриот»

Официальные дилеры марки УАЗ открыли продажи новой экспедиционной версии внедорожника «Патриот». Автомобиль укомплектован всем необходимым для экспедиций по самым глухим местам — причем весь его внедорожный тюнинг полностью легален.

Отличить экспедиционную спецверсию от обычных «Патриотов» будет легко. Такие автомобили доступны исключительно в собственных оранжевом и зеленом цветах. А на левой двери внедорожника размещен особый шильдик, на котором название модели изображено на фоне гор.

Комплектация автомобиля собрана на основе исполнения «Оптимум+мультимедиа». В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система на «Андроиде» с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, а также дополнительный отопитель салона. Но самое интересное — это список внедорожного оборудования. «Экспедиционник» получил интегрированную лебедку «Спрут 9000 Спорт», защиту рулевых тяг, резину BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестницу на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировку дифференциала заднего моста и защиту порогов.

А самое главное, что такой оффроад-тюнинг «Патриота» полностью легален. Установленное на Ульяновском автозаводе дополнительное оснащение сертифицировано, что избавляет владельца от головной боли при встрече с ГИБДД.

За экспедиционный УАЗ просят 1 039 990 рублей. Официальная премьера модели состоится 26 мая в Санкт-Петербурге, на Исаакиевской площади, во время официального старта самого крупного в мире соревнования по преодолению бездорожья на полноприводной технике «Ладога Трофи».

Интересно, что после «Патриота» комплект дополнительного внедорожного оборудования могут получить и внедорожник «Хантер», и легендарная «Буханка». Соответствующие модификации должны появиться осенью 2018 года.