Стала известна примерная дата премьеры маленького кроссовера Tesla

Илон Маск назвал вероятную дату появления новой модели Model Y – 15 марта следующего года. Об этом топ-менеджер написал в своем твиттере, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

По словам Маска, премьера новой модели – Model Y – может состояться в любой промежуток между концом текущего года и серединой следующего. Однако он выбрал именно 15 марта, поскольку ему нравится идея провести премьеру автомобиля на «Мартовские иды».

Tesla Model Y будет представлять собой компактный кроссовер, оснащенный поднимающиеся вверх двери типа «крыло сокола», которые также используются на Model X. Кроме того, в оснащение войдет система автопилота нового поколения, работающая с помощью компьютера, чья производительность в 40 раз превысит нынешнюю версию.