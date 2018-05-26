Герой Amarok – российский этап международного внедорожного состязания Spirit of Amarok

Российский отборочный этап состоится в Москве 21-22 июля и определит финалистов, которые представят Россию на офф-роад соревновании в Африке.

Проект «Герой Amarok» пройдет в России уже во второй раз. Впервые внутренний отбор соревнования, запущенный маркой Volkswagen Коммерческие автомобили, прошел в 2017 году в Челябинске. В этом году – больше команд, больше пыли, больше испытаний.

3 мая стартовал онлайн-этап проекта «Герой Amаrоk». Для того, чтобы побороться за главный приз – поездку в Африку, претендентам на победу необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и создать свою команду. 112 участников, попавших в шорт-лист, получат возможность продемонстрировать свои навыки экстремального вождения на внедорожной трассе отборочного тура соревнования «Герой Amаrоk» в Москве 21 — 22 июля.

По итогам финала будут определены 4 победителя, которые представят Россию на захватывающем международном офф-роад состязании «Spirit of Аmarok» 2018 в ЮАР.

Все участники заезда получат сертификаты на скидку при покупке нового Volkswagen Amarok. Новый Amarok представляет собой воплощение мужского характера: выразительный дизайн, непревзойденная практичность, огромный запас прочности и современное оснащение. Он не знает преград на бездорожье и безупречен на асфальте. С новым Amarok вы получите удовольствие от поездки на любой дороге и в любую погоду.

Официальный сайт проекта «Герой Amarok»: www.amarokhero.ru