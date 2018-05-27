Toyota назвала рублевые цены на новый кроссовер C-HR

Toyota назвала рублевые цены и день начала приема заказов на новый кроссовер C-HR, спозиционированный на ступень ниже RAV4. В России он будет доступен с двумя моторами и двумя видами привода. Гибридов не будет: на российском рынке Toyota C-HR получит два традиционных бензиновых мотора. Это дебютирующий на российском рынке наддувный агрегат D-4 Turbo объемом 1,2 л (115 л.с. и 185 Нм) и атмосферный в 2 л (148 л.с. и 189 Нм) с системой регулировки подъема клапанов Valvematic. Моторы будут сочетаться с 6-ступенчатой МКПП или вариатором, а также с передним или полным приводом.

Автомобиль будет доступен для заказа в 3-х комплектациях, отличающихся как оснащением, так и силовыми агрегатами и типом трансмиссии. Стартовая цена на Toyota C-HR составит 1 299 000 рублей. Старт приема заказов на новинку — 1 июня, и тогда же будет подробная информация о ценах и составе комплектаций. Отметим, что необходимое для запуска в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для Toyota C-HR было получено еще в начале 2017 года. Автомобиль был адаптирован к нашим дорожно-климатическим условиям и получил обязательную систему оповещения экстренных служб «ЭРА-Глонасс».