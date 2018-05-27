Volvo привезут в Россию как минимум три новые модели

В ближайшее время ожидается мировая премьера нового седана S60, а его продажи в России начнутся в следующем году, сообщил «Автостату» директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов. Кроме этого, уже в июне у российских дилеров Volvo появится новейший компактный кроссовер ХС40. Ближе к концу года до России доберется и «розеточный» гибрид Volvo ХС90 T8 мощностью более 400 л.с.

«Это нишевый, роскошный автомобиль, который пока что будет продаваться небольшими объемами», – рассказал Тарасов. В России Volvo сегодня продает весь модельный ряд Volvo, кроме универсалов – в нашей стране они продаются в версии повышенной проходимости Cross Country. «У нас нет планов по сокращению модельного ряда, за исключением моделей, которые закончили свой жизненный цикл – в этом году это S60, S60 Cross Country и V60 Cross Сountry», – отметил Тарасов.

По данным агенства, в апреле российские дилеры Volvo продали 596 автомобилей (+17%), а за четыре месяца 2018 года продажи марки составили 1533 (-8%). Одной из причин спада продаж на старте года в компании называют нехватку машин на складах — российский рынок ограничен квотами.