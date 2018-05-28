АвтоВАЗ готовит два новых «вседорожника»

О планах заменить классический внедорожник Lada 4×4 моделью нового поколения известно уже давно, однако помимо «новой Нивы» будет кое-что еще. «АвтоВАЗ» представит новую, более компактную модель SUV. Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор в рамках ПМЭФ-2018 раскрыл информацию о двух новинках российского автобренда, которые будут представлены в 2021-2022 годах, передает «ТАСС». Первая из них — это идеологический преемник классической модели Lada 4×4 со столь же высоким внедорожным потенциалом.

Причем, на заводе всерьез подумывают о том, чтобы предлагать современный SUV не вместо «старой Нивы», а параллельно с ней, ведь из-за уникального баланса цены и оффроад-возможностей модель продолжает пользоваться устойчивым спросом.

«Мы готовим два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциала Lada 4х4. Фактически, этот SUV дополнит нынешнюю 4х4. Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной», — отметил Мор.

По предварительным данным, в основе новой «Нивы» будет лежать архитектура Renault Nissan CMFB-LS (по сути, платформа В0), которая используется в новом Renault Duster. Российский внедорожник будет гораздо технологичнее предшественника и, вероятно, будет поставлять на экспорт в другие страны.

А вот что касается второй заявленной новинки «АвтоВАЗа», то информации о ней практически нет. Николя Мор лишь намекнул, что это будет кроссовер В-сегмента, так что речь идет о компактной модели, рассчитанной на городскую эксплуатацию — и будет ли у нее полный привод, пока неизвестно. Возможно, мы увидим некую серийную интерпретацию концепт-кара Lada XCode, представленного в рамках ММАС-2016.