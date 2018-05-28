УАЗ улучшит антикоррозийные свойства автомобилей

Катафорезный грунт PPG представляет собой новое поколение грунтов: благодаря сульфаминовой кислоте, он обладает повышенной проникающей способностью.«Грунт PPG обеспечивает лучшую защиту лицевых поверхностей кузова от физико-механических воздействий, лучше обрабатывает кромки металла и заполняет скрытые полости (порог, передние, средние, задние стойки), что значительно повышает коррозионную стойкость кузова», — отмечает пресс-служба автозавода.

Совместная исследовательская работа, проведенная ранее техническими специалистами УАЗ и PPG, проверила эффективность нового катафорезного грунта. Сравнительные тесты подтвердили: при повреждении лакокрасочного покрытия на металле, обработанном новым грунтом, после пребывания в камере солевого тумана на протяжении 1 500 часов распространение коррозии вдвое меньше, чем на металле, обработанном прежним грунтом.

Кроме того, ранее УАЗ начал наносить дополнительный защитный слой лакокрасочных материалов на рамы, что, по данным лабораторных испытаний, также обеспечивает двукратный рост коррозионной стойкости рам. А в прессовом производстве автозавода начали применять новую разновидность металлопроката, который более технологичен при штамповке и имеет лучшие показатели по коррозионной стойкости.