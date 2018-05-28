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Новости   28 мая 2018    47

Volvo не справляется со спросом на кроссовер XC40

Volvo получил уже около 80 тысяч заказов на свой маленький кроссовер, представленный осенью 2017 года, в силу чего компании приходится задуматься о расширении производственных мощностей в текущих местах сборки — в Европе на заводе в бельгийском Генте и Китае на фабрике в Люйцяо — с первой половины 2019 года. Кросс оснащается бензиновыми и дизельными трех- и четырехцилиндровыми турбомоторами, а также гибридными силовыми установками.

Возможно, компания высвободит часть производственных мощностей на фабрике в Генте, поскольку уходящие модели S60 и V60 покинут конвейер. Седан Volvo S60 нового поколения будет представлен этим летом и станет первой моделью марки без дизельного двигателя. Его сборка будет налажена на новом заводе Volvo в США. Что касается нового универсала V60, его будут выпускать на фабрике Торсланда в Швеции, хотя, бельгийский завод тоже будет задействован в процессе.

Volvo XC40, ставший европейским автомобилем года, пока-что является единственной моделью, построенной на платформе CMA для компактных автомобилей, но Volvo планирует еще ряд новинок на этой «тележке». Кроме того, на этой платформе будут базироваться модели бренда lynk&co, принадлежащего китайскому владельцу Volvo — компании Geely. Кстати, кроссовер 01 пока продается только в Китае, но уже в следующем году его выпуск наладят в Генте на заводе Volvo.

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