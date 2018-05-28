Июнь №06 2018

ТЕСТ-ДРАЙВЫ ВНУТРИ ПОМИДОРА Что думают о Maserati Levante жители лесотундры, и получилось ли у итальянцев пнуть Porsche Cayenne? 15 САНТИМЕТРОВ ГОСПОДИНА G Некогда устрашающий, резкий и тяжёлый Mercedes-Benz Gelandewagen явил нам свою совершенно иную ипостась ­— лёгкую, светлую и комфортную. И это не может не вдохновлять! ЧУТЬ БЫСТРЕЕ ПУЛИ Инженеры Jaguar оснастили свой F-PACE SVR целым рядом передовых технологий, которые помогают сохранять выдающуюся динамику на любых типах покрытий КРУГИ НА ВОДЕ Команда дизайнеров Geely Atlas ассоциирует новую корпоративную решётку радиатора с кругами на воде. Дескать, сами круги это хромированные замкнутые линии, а причина их появления — эмблема, как брошенный в воду камень ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМПЛЕКСЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ Все возможные версии и комплектации полноприводного Mitsubishi Outlander за условные полтора миллиона рублей ИМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБУ Ни одна из специальных опций Renault Duster не заставит вас широко улыбнуться и потянуться за портфелем с наличностью. Иными словами, Duster не впечатляет. А если выразиться ещё точнее, он вообще не вызывает эмоций ТЮНИНГ СТРАНА УСТАРЕВШЕГО СОЛНЦА Toyota Tundra единственный полноразмерный пикап, который съедает больше 20 литров на сотню. Даже у американцев расход меньше. Всё японское очень смешное, всё устарело. А до Ford F-150 Raptor им как до луны по всем позициям ЛЮДИ ТУРБОДУЭТ ДЕБЕРТИ Пикап Ford F-150 не раз выступал объектом глубокого тюнинга, и сегодня мы расскажем об уникальной машине, созданной героями проекта «Турбодуэт» отцом и сыном Деберти ЭКИПИРОВКА ВСЁ СВОЁ НОШУ С СОБОЙ Романтика похода — это не то чувство, которое испытывает человек, лишившийся нормальной подушки. Упавшая палатка, ржавые котелки и нелепый раскладной стул… Хватит это терпеть! Рассказываем, как выбраться на природу с максимальным комфортом

SECOND HAND МЕЛКИЙ БЕС Компактный кроссовер BMW X1 построен на платформе 3-й серии, и поначалу казалось, что маркетологи придумали его специально для менеджеров среднего звена, но потом выяснилось, что это далеко не так ПУТЕШЕСТВИЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ОМАН Мы всегда будем благодарны Оману за удивительное чувство свободы, за шум моря и ранние рассветы. В мире не так много мест, где можно всем своим существом почувствовать радость жизни ФОТОРЕПОРТАЖ РИМ Если и существуют музы, покровительницы искусств, то без сомнения они всегда жили в Риме. Иначе как объяснить тот факт, что, несмотря на смену эпох и художественных стилей, всё это архитектурное буйство выглядит единым целым, прекрасным и вечным, как и сам город ЛИКБЕЗ ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО МАСТЕРСТВА Неровные дороги, или машина — не самолёт. Продолжаем серию уроков, посвящённых особенностям управления тяжёлым внедорожником в динамичных поездках по грунту АТ, МТ И ПАТРИОТЫ Уж, казалось бы, сколько слов написано на тему грязевой резины, но всё равно находятся люди, которые спрашивают: «А может всё-таки взять атэшку? Ну не настолько же она хуже грязевой?». Вот мы и решили им ответить, сделав всё за них, и сравнили в честном бою АТ и МТ ВЫБОР ЛОДКИ. КОД 535 Как это часто бывает, в полной мере оценив все преимущества свободы перемещения на моторной лодке, вчерашние владельцы «надувного класса» переходят на катера постарше — в жёстком корпусе ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ВДВОЁМ Сознательный выбор. Polaris Sportsman Touring XP 1000 ­— двухместный квадроцикл, созданный для удовольствия