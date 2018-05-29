Канадский внедорожник с 50-сантиметровым клиренсом — Inkas Sentry MPV

Канадская компания Inkas представила новую модель семейства Sentry — MPV. Премьера внедорожника c 500-миллиметровым дорожным просветом состоится в конце текущего месяца на выставке технологий безопасности и средств защиты в Оттаве.

Inkas Sentry MPV построен на платформе многоцелевого броневика APC, однако, как говорят в компании, предлагает больше вариантов кастомизации, в том числе за счет расположения посадочных мест. По сравнению с APC у новинки ниже масса, а внедорожные возможности – выше. Основными покупателями внедорожника считаются правоохранительные органы, спецслужбы и отряды пограничного контроля.

В отличие от APC, новый броневик оснащен грузовой платформой, а в его салоне могут разместиться до шести человек. В движение Inkas Sentry MPV приводит 6,8-литровый турбодизель мощностью 395 лошадиных сил и 1085 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость Sentry MPV составляет 140 километров в час.

В зависимости от назначения, Sentry MPV можно укомплектовать поворотной турелью, устройством звукового оповещения, лебедкой с электронным управлением, системой ночного видения и дополнительной защитой моторного отсека.