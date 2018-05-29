Nissan Terra для рынка Юго-Восточной Азии

В отличие от машины представленной в Китае, модель для Юго-Восточной Азии оснастили дизельным двигателем и добавили третий ряд сидений. Внедорожник Nissan Terra построен на платформе пикапа Navara. Длина новинки составляет 4885 миллиметров, ширина — 1865 миллиметров, высота — 1835 миллиметров.Таким образом, «азиатский» вариант Terra на три миллиметра длиннее и на 15 миллиметров шире версии для китайского рынка. Дорожный просвет модели составляет 225 миллиметров.

В качестве силовой установки в Terra используется агрегат от «Наварры»: 2,5-литровый дизельный двигатель, который выдает 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Сочетаться мотор может с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной автоматической коробкой передач.