Названы российские цены на Rolls-Royce Cullinan

В Москве состоялась российская презентация самого элитного внедорожника в сегменте люксовых SUV — новейшего Rolls-Royce Cullinan. Начальная стоимость британской модели составит 24 млн рублей, хотя укомплектованные опциями и дорогими материалами «клиентские» «Куллинаны», наверняка, окажутся дороже.

Для сравнения, сопоставимый по мощности Bentley Bentayga с мотором V12 у нас стоит от 15,95 млн рублей, Lamborghini Urus — от 15,2 млн рублей, а новый Mercedes-AMG G 63 — от 12,48 млн рублей.

Интересно, что к моменту российской премьеры удалось собрать около 40 предзаказов на новый Rolls-Royce, после чего прием заявок пришлось приостановить до выяснения точной квоты для рынка РФ. В любом случае даже первым счастливчикам свои машины придется подождать, поскольку живые экземпляры Cullinan появятся у нас только в 2019 году.

Внедорожник Cullinan построен на той же платформе, что и Rolls-Royce Phantom. Автомобиль оснащается двигателемV12 битурбо объемом 6,75 литра, который выдает 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Задний ряд кресел в Cullinan будет представлен в двух вариантах компоновки — «обычной» трехместной Lounge Seat и особо роскошной двухместной Individual Seat с двумя раздельными креслами, между которыми расположилась консоль с минибаром и холодильником.

Отдельного внимания заслуживает опция под названием Cullinan Viewing Suite — речь идет о двух дополнительных кожаных креслах и коктейльном столике, которые по нажатию кнопки выдвигаются из багажника, создавая «роскошную смотровую площадку». К услугам водителя — цифровая приборка и — впервые в истории Rolls-Royce — сенсорный дисплей на центральной консоли. Автомобиль получит массу электроники и современных бортовых систем, которые сделают его «самым технологически продвинутым представителем сегмента» (так говорят в Rolls-Royce).

В базовой версии Cullinan оснащается системой ночного видения, камерами кругового обзора, системой предупреждения столкновений, Wi-Fi точкой доступа, пятью портами USB и многим другим.