Известна дата премьеры премиального кроссовера Audi Q8

Компания Audi активно готовится к мировой премьере совершенно нового флагманского кроссовера, который будет выполнен в стилистике купе. Вместе с новым тизером немцы опубликовали информацию о сроках и месте дебюта. Если коротко, то опять повезло китайцам.

Официальная премьера нового премиального кроссовера Audi Q8 состоится уже 5 июня в рамках мероприятия Auto China Brand Summit, которое будет проходить в Шанхае. Информацию о сроках и месте дебюта компания Audi подкрепила дизайнерским эскизом с изображением передней части Q8, хотя внешность новинки особого секрета почти не представляет.

Во-первых, серийный кроссовер практически копирует экстерьер концепта Q8 Sport (за исключением некоторых декоративных деталей). Во-вторых, машину в минимальном камуфляже ранее неоднократно ловили фотошпионы. Наконец, в начале осени 2017 года один из тестовых экземпляров премиального кросс-купе был замечен во время испытаний в Москве.

Кстати, уже известны и ориентировочные сроки появления Audi Q8 в России. Продажи кроссовера у нас могут открыться уже летом 2018 года. Что касается цен, то они станут известны ближе к запуску модели, но вполне очевидно, что имиджевый Q8 окажется дороже модели Q7, стоимость которого начинается от 3 750 000 рублей.

Сам автомобиль построен на платформе MLB Evo, которую помимо Q7 используют Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborhini Urus. Это означает, что Audi получит самую передовую на сегодняшний день цифровую архитектуру и инженерные решения. В моторной гамме ожидаются дизельные и бензиновые V6 и V8, а также гибридная версия, позаимствованная у Porsche.