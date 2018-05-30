Виниловый стайлинг в Берлине

17-18 мая прошел ежегодный чемпионат мира по виниловому стайлингу, или , говоря проще – художественному оклеиванию автомобилей плёнкой. В этом году местом проведения был выбран Берлин. Такой вид соревнований появился около 10 лет назад, а сама оклейка автомобилей виниловой пленкой насчитывает 40-летнюю историю.

Россию на чемпионате мира представил мастер из Москвы Кирилл Куканин, который одержал победу на чемпионате России RWM Cup. На чемпионате мира за звание лучшего из лучших мастеров 2018 года боролись представители Бразилии, Японии, Дании, Румынии, Германии и других стран. Победил претендент из Румынии, он получил максимальную оценку международной судейской бригады по результатам двух дней соревнований.

Виниловый стайлинг очень распространён в США, в России же на сегодняшний день он в стадии развития. Еще 5-6 лет назад наши мастера учились в основном на собственном опыте. После того, как в нашей стране стал проводиться чемпионат по виниловому стайлингу, который носит название RWM Cup, значительно возрос уровень коммуникации между мастерами. Результатом стало заметное улучшение качества услуг оклейки плёнкой на российском рынке.