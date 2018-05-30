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Новости 1 комментарий   30 мая 2018    7      

Land Rover представляет специальную версию Discovery Sport Landmark

Компания Land Rover представила Discovery Sport Landmark – специальную версию кроссовера, посвященную его коммерческому успеху. Младший «Диско» стал самой быстропродаваемой моделью в 70-летней истории бренда: с момента премьеры в 2014 году по всему миру было реализовано свыше 350 000 экземпляров, 126 078 из них – за один только 2017 год. 

Land Rover Discovery Sport Landmark будет предложен в трех цветах кузова – черном Narvik Black, сером Corris Grey и белом Yulong White. Крыша во всех случаях имеет контрастный серый оттенок Carpathian Grey. В числе других особенностей спецверсии – серые 19-дюймовые диски, спортивный передний бампер с акцентами цвета Graphite Atlas, а также кожаные сиденья и отделка потолка оттенка Ebony и темно-серые вставки вокруг центральной консоли. 

На мировом рынке Discovery Sport Landmark будет доступен с двумя 2,0-литровыми двигателями семейства Ingenium – 180-сильным дизельным и 240-сильным бензиновым. В Великобритании цены на спецверсию будут начинаться с 40,4 тысячи фунтов. Россиянам достанется только дизельный вариант. Годом ранее версия с названием Landmark появилась у соплатформенника Discovery Sport – кроссовера Range Rover Evoque. Кроме того, в прошлом месяце Jaguar представил седан XE Landmark.

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1 Комментарий на "Land Rover представляет специальную версию Discovery Sport Landmark"

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Олег
Гость
Олег

очень стильно выглядит в таком исполнении. Машина итак симпатичная, а теперь вообще красотка)

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1 минута назад

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