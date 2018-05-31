Компания Land Rover разрабатывает автономные системы управления для бездорожья и тяжелых погодных условий. В рамках проекта CORTEX планируется создать «пятимерную» матрицу сенсоров, способную обеспечить четвертый и пятый уровень автономности. Сумма инвестиций в разработку составляет 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

Совместно с Бирмингемским университетом специалисты Land Rover разрабатывают автономные платформы, использующие возможности искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, оптимизируют работу датчиков и проводят тесты систем на внедорожных полигонах в Великобритании.

Основой системы автономного управления Land Rover является «пятимерная» матрица сенсоров. В ее состав входят акустические датчики, камеры, радары, детекторы света и лазерные дальномеры. Информация от них поступает на вычислительную платформу, обрабатывается в режиме реального времени и используется для принятия решений относительно построения безопасного маршрута.

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что Ford разрабатывает систему автономного управления для внедорожников. Предполагается, что с помощью микрокомпьютера и сенсоров машины смогут определяют характер препятствия и анализировать безопасность его преодоления.