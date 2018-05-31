Стартовали продажи полноприводного Subaru Legacy

Японская марка Subaru вернула в российскую линейку седан Legacy последнего поколения, который приехал к нам уже в обновленном виде. Рублевые цены оказались выше конкурентов, но других машин с полным приводом в этом сегменте попросту не найдешь.

Российское представительство марки Subaru объявило о старте продаж Subaru Legacy во всех дилерских центрах японской марки. Автомобиль приехал к нам с безальтернативным оппозитником 2,5 л мощностью 175 л.с. (235 Нм), вариатором Lineartronic и полным приводом. «Легаси» представлен в двух комплектациях, самая доступная из которых стоит 2 069 000 рублей.

Уже в начальной версии Elegance седан укомплектован неплохо. В список стандартного оснащения входят бесключевой запуск двигателя, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, кожаный салон, полностью светодиодные фары и фонари, подогрев руля и всех сидений, медиасистема Subaru Starlink c 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчики дождя и света, обогрев зоны стеклоочистителей, а также 18-дюймовые колеса и 7 подушек безопасности.

Топовая комплектация Premium ES стоит 2 219 000 рублей и выделяется, прежде всего, продвинутым комплексом систем безопасности EyeSight. В него входят адаптивный круиз-контроль с автоторможением, камеры бокового и переднего обзора, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе, предотвращение столкновений при езде задним ходом и так далее.