Компания Huansu выпустила клон суперкроссовера Lamborghini

Принадлежащая корпорации BAIC марка Huansu Auto представила новый кроссовер, чью внешность явно рисовали с оглядкой на новый Lamborghini Urus.

Паркетник называется Huansu C60 и заимствует у «Ламбо» ключевые стилистические решения — форму кузова, архитектуру передка и задней части, а также задней оптики. Кстати, Huansu в переводе на русский означает «Магическая скорость», однако по-настоящему магическая она только у оригинального Lamborghini. А у «Хуансю» под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (220 Нм), так что о приличной динамике в этом «китайце» можно только мечтать.

Причем, и внутреннее пространство у кроссовера Huansu C60 организовано не по-спорткаровски: помимо 5-местного варианта автомобиль будет представлен в семейной 7-местной компоновке.

Зато и ценник у такого магического «Хуансю» несравнимо ниже, чем у оригинального «Уруса» — примерно 1,4 млн в переводе на рубли против 30 млн. Стоит отметить, что кроссовер Huansu C60 вряд ли будет часто встречаться в городах первого эшелона вроде Шанхая, Пекина и Гуанчжоу, где обычно предпочитают известные европейские автобренды.