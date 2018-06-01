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Новости   1 июня 2018    29

В России начали собирать обновленный EcoSport

Первым «ЭкоСпортом», сошедшим с конвейера предприятия Ford Sollers в России, стал автомобиль синего цвета в максимальной комплектации с 2-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.

На российском авторынке новый EcoSport будет продаваться в пяти различных версиях: Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus. В «топовых» версиях кроссовер оборудован системой климат-контроля, мультимедийной системой SYNC 3 с сенсорным экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay, а также Android Auto, семью подушками безопасности, камерой заднего вида и многим другим.

Цена на модель базовой комплектации переднеприводного EcoSport российской сборки составит от 959 тысяч рублей. В полноприводной модификации стоимость кроссовера составляет от 1 миллиона 229 тысяч рублей.

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