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Новости   1 июня 2018    33

Дизельный RAV4 снят с производства

Компания Toyota объявила о прекращении сборки дизельной версии своего кроссовера RAV4. Снятие с производства дизельного кроссовера связано с решением марки перейти только на бензиновые и электрифицированные машины.

Снятие с продаж дизельной версии «РАВ4» не затронет Россию. А вот в Британии на сегодняшний день на складах дилеров еще остались дизельные RAV4, но их количество крайне мало и продолжает сокращаться.

На российском авторынке кроссовер Toyota RAV4 продается в трех версиях с 2— и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями, отдача которых составляет 146 и 180 лошадиных сил, а также 2,2-литровым «дизелем» на 150 «скакунов».

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