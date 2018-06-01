Кроссовер MG — первое фото

В сети появилось фото с тестов нового серийного кроссовера. Снимок опубликовало китайское издание Autohome. Машина упакована в плотный камуфляж, однако, можно рассмотреть что серийный SUV сохранил силуэт концепта и крупную радиаторную решетку с «точечным» рисунком. Фары и передний бампер у кроссовера другие, плюс появились стандартные противотуманки.

По неофициальным данным, новинка MG построена на базе рамного внедорожника Roewe RX8, который, в свою очередь, является «родственником» модели Maxus D90 (как и MG, марки Roewe и Maxus также принадлежат SAIC). Ожидается, что новый SUV предложат только в пятиместной версии, тогда как RX8 доступен с семиместным салоном.

Кроссовер получит бензиновый турбированный двигатель на 2.0 литра и мощностью 224 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод, как и у Roewe RX8, будет задним или полным.

Как ранее заявили в MG, новый кроссовер поступит в продажу уже в этом году. Первым рынком для него станет Китай, в линейке марки вседорожник займет позицию флагмана. А в 2019-м модель доберется до исторической родины MG – Британии.

В настоящее время в модельном ряду MG два кроссовера – GS и ZS. Первый в Китае можно купить с бензиновыми турбомоторами 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (220 л.с.), привод – передний или полный. MG ZS представлен с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (120 л.с.) и «турботройкой» 1.0 (125 л.с.), эта модель предлагается только в версии 4х2.