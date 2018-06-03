Хэтчбек Civic Type R превратили в пикап

В активе Honda есть пикап Ridgeline, но в целом с этим типом кузова японская марка ассоциируется в последнюю очередь. А вот горячий хэтчбек Civic Type R — наоборот, настоящая визитная карточка марки. И инженеры Honda решили ради эксперимента совместить несовместимое: превратить Type R в пикап. Необычный проект под названием Project P компания Honda представила в Великобритании, в рамках мероприятия для автопроизводителей и дилеров SMMT Day. Прототип создан на основе предсерийной версии Civic Type R последнего поколения — этот хэтчбек и так отличается весьма замысловатым дизайном, так что пикап из него вышел довольно интересный.

По сути, преобразования кузова свелись к отсеканию лишней части крыши и задних стоек. Вместо заднего дивана теперь — ровная погрузочная площадка, отделенная от оставшейся кабины глухой перегородкой. Для дополнительной жесткости в грузовом отсеке установлен каркас, который слегка скрадывает полезный погрузочный объем.

Интересно, что инженеры смогли оставить пикапу заднее антикрыло, и на пользование грузовым отсеком оно никак не влияет. С новым типом кузова оно крепится на кромке заднего борта и слегка смещается во время открытия, чтобы не упираться в борта пикапа. Остался и фирменный тройной выхлоп, выведенный по центру заднего бампера.

По технической части тоже ничего не поменялось — энерговооруженности хэтчбека Type R вполне хватает этому пикапу для того, чтобы претендовать на звание одного из самых быстрых в своем классе. Под капотом у него — 2-литровый турбомотор мощностью 320 лошадиных сил, которы позволяет разгоняться до сотни за 5,7 секунды, а максимальная скорость составляет более 265 километров в час. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В серию, впрочем, необычный Project P не пойдет.