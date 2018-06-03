Стали известны российские цены на Toyota C-HR

Новый кроссовер Toyota C-HR, который уже не первый год продается на европейском рынке, наконец, приехал и в Россию. Официальные дилеры «Тойоты» уже начали принимать заказы, а на сайте производителя появилась исчерпывающая информация о ценах и оснащении. Самая доступная комплектация C-HR называется Ride у нас оценивается в 1 299 000 рублей и укомплектована новым для рынка РФ мотором 1,2 л — турбо мощностью 115 л.с. (185 Нм), 6-ступенчатой механикой и передним приводом.

В список стандартного оборудования версии Ride входят кондиционер, электропривод стекол и зеркал заднего вида, датчик света, базовая аудиосистема с 4-мя динамиками, светодиодные ДХО, датчики давления в шинах, фронтальные подушки безопасности и тканевый салон. Колесные диски — 17-дюймовые стальные «штамповки» с декоративными колпаками, а оптика — простые «галогенки.

Комплектация второго уровня Cool за 1 670 000 рублей — это единственный вариант C-HR, где можно получить 2,0-литровый атмосферник мощностью 143 л.с.. В паре с ним работает вариатор CVT, а привод — передний. Оснащение здесь ощутимо богаче: обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогревы передний сидений и руля, легкосплавные колесные диски, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, 17-дюймовые легкосплавные диски и мультимедийная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым дисплеем.

Топовая конфигурация Toyota C-HR Hot стоит уже 2 083 000 рублей. Интересно, что она предполагает не более объемный атмосферный мотор, а все тот же 1,2 л турбо на 115 л.с., но уже в сочетании с вариатором и полным приводом. Только в «максималке» появляется светодиодная передняя оптика с динамическими поворотниками, LED-фонари и противотуманки, бесключевой доступ и запуск двигателя, система помощи при выезде с парковки задним ходом, кожаный салон и двухцветная окраска кузова.

Отметим, что новый компактный кроссовер Toyota в сопоставимых комплектациях оказался дороже конкурентов в виде Nissan Juke и Qashqai, сравнявшись с чуть более крупным, но схожим по идеологии кросс-купе Mitsubishi Eclipse Cross.