Jeep рассказали о планах до 2022 года

К 2022 году Jeep намерен вывести на рынок как минимум 9 новых и обновленных автомобилей, это следует из плана, обнародованного на встрече инвесторов концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Следуя моде, американская марка также подготовит электрические версии каждой из своих моделей, значительно расширит пул гибридов и внедрит на ряде автомобилей автопилоты третьего уровня.

Как следует из презентации, в ближайшие пять лет Jeep также намеревается выйти в новые для себя сегменты. В частности, ожидается появление компактного внедорожника A-класса, далее в числе новинок фигурирует большой трехрядный внедорожник E-сегмента и запуск пикапа. Кроме того, до 2022 года выйдет новое поколение Renegade, к этому же времени переживет рестайлинг Compass, а Wrangler получит электрическую силовую установку.

Одной из главных новостей для поклонников марки стало возрождение имени Wagoneer, которое, скорее всего, получит новый флагман марки. Предполагается, что Jeep выпустит два таких внедорожника, один из которых будет носить приставку Grand. Таким образом, последний имеет все шансы стать самой роскошной и дорогой моделью за многолетнюю историю марки.