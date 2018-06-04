Обновленный Jeep Renegade будет представлен через несколько дней

Компания Jeep опубликовала тизер, на котором изображен переработанный задний фонарь автомобиля. Он сохранил X-образную графику, но белая в ней теперь только центральная часть.

Моторный ряд пополнится новыми трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми моторами. Речь идет о двигателе объемом 1,0 литра мощностью 120 л.с. и более крупном объемом 1,3 литра в двух вариантах мощности – 150 и 180 л.с.

Премьера обновленного Jeep Renegade 2019 модельного года состоится 6 июня в рамках моторшоу в Турине. Рестайлинговый кроссовер в исполнении для североамериканского рынка, предположительно, дебютирует до конца текущего года. Кросс доступен в России по цене от 1 325 000 рублей со 110-сильным мотором объемом 1,6 литра в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом.

Кстати, в Европе дела у Jeep Renegade идут относительно неплохо. В 2015-м году было продано 53 940 машин, в 2016-м уже 76 203 единицы, а в 2017-м объем продаж немного упал – 72 578 штук. В США модель продается несколько лучше: 60 946, 106 605 и 103 434 автомобиля, соответственно.