Lifan MyWay получил «автомат»

Китайская модель Lifan MyWay стартовала на нашем рынке с механической КП, которая ограничивала аудиторию потенциальных покупателей. Теперь же появилась и двухпедальная версия сравнительно бюджетного, но вместительного «китайца».

«Майвэй» — это довольно странный симбиоз переднеприводного кроссовера и минивэна с задним приводом, который аналогично российскому «Ларгусу» предлагает 7 посадочных мест по цене ниже 1 млн рублей. Компания Lifan расширила линейку модификаций этого «китайца» за счет версии 5-ступенчатым автоматом. Цена такого автомобиля в комплектации Luxury+ выросла до 989 900 рублей.

Для сравнения, самая доступная версия MyWay с 5-скоростной механикой стоит 849 900 рублей. Двигатель у кроссовера-минивэна по-прежнему один — 1,8-литровый атмосферник мощностью 125 л.с..

В список оснащения топовой версии Luxury+ входят мультифункциональный руль, кожаная обивка сидений, передние подушки безопасности, бесключевой доступ и запуск двигателя, подогрев передних сидений, медиасистема с 7-дюймовым экраном, противотуманки, а также системы ABS и ESP.

Особенностями Lifan MyWay можно назвать неплохой дорожный просвет в 192 мм и просторное багажное отделение. При семиместной компоновке его объем составляет всего 295 л, однако если сложить сиденья третьего ряда, то цифра сразу возрастает до 1038 л. Полностью сложенные сиденья двух задних рядов дают полезный объем свыше 2 кубометров.