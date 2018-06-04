Любителей драйва и активного образа жизни ждут на Russian Fest 4×4

11-12 июня в подмосковном Дмитрове впервые состоится необычное по формату и масштабу проведения мероприятие — Фестиваль внедорожных видов спорта и активного образа жизни RUSSIAN FEST 4x4. Организаторы мероприятия «Федерация Автотуризма Московской области» и «Клуб 4х4» ставят перед cобой задачу расширить формат обычных трофи-рейдов, рассчитанных на довольно узкий круг любителей бездорожья, и стать объединяющим звеном для всех, кому близки драйв, экстрим и активный образ жизни.

Но не только людей объединит фестиваль. В его рамках пройдут два очень значимых спортивных мероприятия – отборочные этапы легендарной офф-роуд гонки Rain Forest Challenge (RFC) и Кубка Московской области по квадрокроссу (ФРМ). В этом году организаторы подготовили сюрприз для любителей бездорожья – специальная категория Extra Light, в которой владельцы стандартных внедорожников и кроссоверов без специальной подготовки смогут почувствовать себя настоящими гонщиками. Участников ожидают серьезные испытания: слепое вождение (пилот с завязанными глазами двигается по командам штурмана), спринт по неглубокому озеру, подъём на холм, лесная извилистая дорожка и ориентирование по «дорожной книге». Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в тест-драйвах, проводимых компаниями RENAULT и JEEP прямо на участке спортивной трассы.

В развлекательной программе – зона entertainment и весёлые конкурсы для зрителей, интерактивные презентации авто- и мототехники, выступления спортивных клубов, рок-концерт – два дня до отказа наполненных эмоциями и драйвом. Подробная программа на сайте фестиваля. Присоединяйтесь!

Аккредитация СМИ: snezhana.demenova@gmail.com или на сайте fest4x4.ru.

Программа мероприятия

11 июня

10:00 – 12:00 Старт работы штаба и пресс-центра. Регистрация участников, административные и технические проверки. Аккредитация СМИ 12:00 – 13:00 Торжественное открытие: приветствия официальных лиц, проезд участников через стартовую арку, барабанное шоу. Старт отборочного этапа RFC 12:00 – 18:00 Выставка снаряжения и спортивной экипировки (зона entertainment Russia Fest 4×4) 13:00 – 18:00 Проведение тест-драйвов и любительских заездов. Конкурсы и розыгрыши призов от партнеров 18:00 – 19:00 Церемония награждения победителей этапа RFC 19:00 – 22:00 Концерт

12 июня