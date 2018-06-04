Любителей драйва и активного образа жизни ждут на Russian Fest 4×4

11-12 июня в подмосковном Дмитрове впервые состоится необычное по формату и масштабу проведения мероприятие — Фестиваль внедорожных видов спорта и активного образа жизни RUSSIAN FEST 4x4. Организаторы мероприятия «Федерация Автотуризма Московской области» и «Клуб 4х4» ставят перед cобой задачу расширить формат обычных трофи-рейдов, рассчитанных на довольно узкий круг любителей бездорожья, и стать объединяющим звеном для всех, кому близки драйв, экстрим и активный образ жизни.
Но не только людей объединит фестиваль. В его рамках пройдут два очень значимых спортивных мероприятия – отборочные этапы легендарной офф-роуд гонки Rain Forest Challenge (RFC) и Кубка Московской области по квадрокроссу (ФРМ). В этом году организаторы подготовили сюрприз для любителей бездорожья – специальная категория Extra Light, в которой владельцы стандартных внедорожников и кроссоверов без специальной подготовки смогут почувствовать себя настоящими гонщиками. Участников ожидают серьезные испытания: слепое вождение (пилот с завязанными глазами двигается по командам штурмана), спринт по неглубокому озеру, подъём на холм, лесная извилистая дорожка и ориентирование по «дорожной книге». Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в тест-драйвах, проводимых компаниями RENAULT и JEEP прямо на участке спортивной трассы.
В развлекательной программе – зона entertainment и весёлые конкурсы для зрителей, интерактивные презентации авто- и мототехники, выступления спортивных клубов, рок-концерт – два дня до отказа наполненных эмоциями и драйвом. Подробная программа на сайте фестиваля. Присоединяйтесь!
Аккредитация СМИ: snezhana.demenova@gmail.com или на сайте fest4x4.ru.
Программа мероприятия
11 июня
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10:00 – 12:00
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Старт работы штаба и пресс-центра. Регистрация участников, административные и технические проверки. Аккредитация СМИ
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12:00 – 13:00
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Торжественное открытие: приветствия официальных лиц, проезд участников через стартовую арку, барабанное шоу.
Старт отборочного этапа RFC
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12:00 – 18:00
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Выставка снаряжения и спортивной экипировки (зона entertainment Russia Fest 4×4)
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13:00 – 18:00
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Проведение тест-драйвов и любительских заездов. Конкурсы и розыгрыши призов от партнеров
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18:00 – 19:00
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Церемония награждения победителей этапа RFC
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19:00 – 22:00
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Концерт
12 июня
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10:00 – 12:00
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Старт работы штаба и пресс-центра. Регистрация участников Кубка Московской области по квадрокроссу (Фонд развития мотоспорта)
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12:00 – 16:00
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Проведение Кубка Московской области по квадрокроссу (Фонд развития мотоспорта)
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12:00 – 18:00
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Выставка снаряжения и спортивной экипировки (зона entertainment Russia Fest 4×4). Активности для зрителей
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16:00 — 18:00
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Церемония награждения участников Кубка Московской области по квадрокроссу и зЗавершение мероприятия
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