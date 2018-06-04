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События   4 июня 2018    5

Любителей драйва и активного образа жизни ждут на Russian Fest 4×4

11-12 июня в подмосковном Дмитрове впервые состоится необычное по формату и масштабу проведения мероприятие — Фестиваль внедорожных видов спорта и активного образа жизни RUSSIAN FEST 4x4. Организаторы мероприятия  «Федерация Автотуризма Московской области» и «Клуб 4х4» ставят перед cобой задачу расширить формат обычных трофи-рейдов, рассчитанных на довольно узкий круг любителей бездорожья, и стать объединяющим звеном для всех, кому близки драйв, экстрим и активный образ жизни.

Но не только людей объединит фестиваль. В его рамках  пройдут два очень значимых спортивных мероприятия – отборочные этапы легендарной офф-роуд гонки Rain Forest Challenge (RFC) и Кубка Московской области по квадрокроссу (ФРМ). В этом году организаторы подготовили сюрприз для любителей бездорожья – специальная категория Extra Light, в которой владельцы стандартных внедорожников и кроссоверов без специальной подготовки смогут почувствовать себя настоящими гонщиками. Участников ожидают серьезные испытания: слепое вождение (пилот с завязанными глазами двигается по командам штурмана), спринт по неглубокому озеру, подъём на холм,  лесная извилистая дорожка и ориентирование по «дорожной  книге». Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в тест-драйвах, проводимых компаниями RENAULT и JEEP прямо на участке спортивной трассы.

В развлекательной программе – зона entertainment и весёлые конкурсы для зрителей, интерактивные презентации авто- и мототехники, выступления спортивных клубов, рок-концерт – два дня до отказа наполненных эмоциями и драйвом. Подробная программа на сайте фестиваля. Присоединяйтесь!

Аккредитация СМИ: snezhana.demenova@gmail.com или на сайте fest4x4.ru.

 

Программа мероприятия

11 июня

10:00 – 12:00

Старт работы штаба и пресс-центра. Регистрация участников, административные и технические проверки. Аккредитация СМИ

12:00 – 13:00

Торжественное открытие: приветствия официальных лиц, проезд участников через стартовую арку, барабанное шоу.

Старт отборочного этапа RFC

12:00 – 18:00

Выставка снаряжения и спортивной экипировки (зона entertainment Russia Fest 4×4)

13:00 – 18:00

Проведение тест-драйвов и любительских заездов. Конкурсы и розыгрыши призов от партнеров

18:00 – 19:00

Церемония награждения победителей этапа RFC

 

19:00 – 22:00

Концерт

 

 

         12 июня

10:00 – 12:00

Старт работы штаба и пресс-центра.  Регистрация участников Кубка Московской области по квадрокроссу (Фонд  развития мотоспорта)

12:00 – 16:00

Проведение Кубка Московской области по квадрокроссу (Фонд  развития мотоспорта)

12:00 – 18:00

Выставка снаряжения и спортивной экипировки (зона entertainment Russia Fest 4×4). Активности для зрителей

16:00 — 18:00

Церемония награждения участников Кубка Московской области по квадрокроссу и зЗавершение мероприятия

 

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