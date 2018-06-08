Внутри помидора. Тест-драйв Maserati Levante

Что думают о Maserati Levante жители лесотундры, и получилось ли у итальянцев пнуть Porsche Cayenne?

Maserati — очень яркая и, я бы сказал, сочная марка. В ней и звуки карнавала, и вкус апельсина. Палящее солнце и живописные горы. Фестивали в Сан-Ремо, милые пирушки на южном берегу Франции, платановые рощи, сицилийская мафия, жиголо в ярком пиджаке с ароматной сигарой… Это расслабляет. И если бы я отдыхал сейчас в Римини, то плевал бы абсолютно на всё, кроме формы и цвета своих солнцезащитных очков…

НЕМЦЫ И ЛЕСОТУНДРА

У нас, как вы понимаете, всё по-другому. От Москвы до лесотундры рукой подать, и, хотя за баррель дают уже больше 70 долларов, с прискорбием приходится признать, что Берлускони в мировую политику, увы, не вернуть. Поэтому я всегда немного напряжён. Скверный характер, доставшийся жителям средней полосы от мордовских викингов и византийских казаков, не даёт мне покоя. Впрочем, в этот раз у меня есть реальный повод для возмущения. Только что я захлопнул дверь итальянского люкса и чуть не упал в обморок от пустого и довольно грубого звука. Уверен, вы поймёте чувства великоросса, воспитанного на немецком премиуме. Конечно, на Апеннинах этого бы никто не заметил. Им некогда прислушиваться к пустозвонству дверей, ведь вокруг такая красота. А у нас вместо гор и моря — Maserati, поэтому и претензий к люксу максимум. Хотя, признаемся, часть работы всё-таки сделали баррель по 120 и немцы, удачно вписавшиеся в этот бурлящий праздник углеводородов. Большая немецкая тройка навеки испортила наш вкус, превратив в прожжённых перфекционистов. Всё, что уступает по качеству продукции из Штутгарта, Мюнхена и Ингольштадта, вызывает у нас презрительную ухмылку. Ну и как с этим жить?

ТИШЕ! ИДЁТ СЛУЖБА

Вы спросите, неужели в действительности можно так долго и бурно возмущаться звуком захлопывающейся двери? Ну во‑первых, он действительно отвратительный. Те же немцы никогда такого себе не позволяли. Германская дверь захлопывается так, словно автомобиль стоит не на городской улице, а на рождественской службе в протестантской кирхе. Играет орган, хор поёт «Аве Мария», и в эту божественную гармонию идеально и естественно вписывается мягкий щелчок замка, не изуродованный грохотом отделки. Уверен, именно в такой атмосфере они всё и испытывают. В Италии же у конструкторов совсем другие цели. Они проверяют дверь на чувственность и эмоциональность. Если она тихая, то вряд ли принесёт счастье своему владельцу, или, хуже того, не дай бог что-то на него затаила. Кто их знает, этих макаронников, они ведь и разговаривают довольно громко. Глобализация, как бы её не превозносили, так и не смогла справиться с национальными особенностями. Это факт!

По слухам, модель сделана из Chrysler 300C, но подтверждения этому факту нет.

Хотя и Maserati, и Chrysler принадлежат FIAT…

Задняя часть машины довольно безлика. Убери шильдик и вряд ли

кто-то узнает легендарную марку

ADIDAS И «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ»

В салоне Maserati Levante царит Zegna. Отделка выполнена по его лекалам и частично из костюмного шёлка. То есть натурально взяли и облепили двери остатками сюртуков известного итальянского модельера. Честно говоря, их не хочется даже щупать, не то что носить. Ткань оказалась тактильно жёсткой, неприятной и по ощущениям искусственной. По мне, так лучше бы отделать интерьер костюмами Adidas — было бы и роднее, и значительно приятнее на ощупь. Но если с исполнением в стиле Zegna ещё можно как-то смириться, то цвет кожи по-настоящему ошеломляет. Больше всего он напоминает внутренности итальянских помидоров сорта «Бычье сердце». Они, безусловно, вкусны и красивы, цвет насыщенный, кожура тонкая и легко отделяется от мякоти. Внутренность плода мясистая, прожилки практически отсутствуют, а вес отдельных томатов достигает 600–800 грамм. Но я с трудом представляю себе человека, у которого дома есть хотя бы один предмет мебели подобного оттенка. К примеру, диван или журнальный столик. Такой дизайн придётся по душе разве что агроному. Впрочем, учитывая нынешние зарплаты аграриев, они, скорее всего, и станут основными покупателями Levante. Ведь зерно сегодня едва ли не круче газа.

С эргономикой есть некоторые проблемы. Например, рычаг АКПП

постоянно пролетает мимо задней передачи

Электронная анимация показывает сколько тяги приходится на каждое из колёс

Управление климатом не самое удобное. Попытки конструкторов следовать

моде часто заканчиваются дискомфортом водителя

СКОРОСТЬ НЕ ВИДНА

Ну хорошо, хватит придираться! Есть ли у нас какие-то более серьёзные претензии? Ещё бы! Вы можете себе представить современный люксовый внедорожник без проекционного дисплея? А в Maserati Levante его нет. По-вашему, это ерунда? Протестировав за последние несколько лет десятки премиальных моделей, я напрочь отвык смотреть на спидометр и автоматически ищу проекцию скорости на лобовом стекле. Надо думать, у владельцев люкса давно сформировалась такая же привычка. Лично я в этом не сомневаюсь. Тем более что большинство современных спидометров, так же как и большинство старых, перекрываются ободом руля, и вам приходится выбирать — либо хороший обзор показаний скорости, либо удобное положение баранки.

МЫ НЕ В РЯЗАНИ

Впрочем, вы правы, всё это ерунда — опции, отделка… Главное — породистое шасси. Но и здесь всё довольно печально. Первое впечатление, которое возникает за рулём — автомобиль тяжёлый, тряский и беспокойный. Допустим, массивность ему ещё можно простить, в конце концов, полноразмерный премиум. Но почему он так неинтеллигентно проходит неровности? Любая яма или трещина в асфальте вызывают шумовые каскады и в подвеске, и в отделке. Да и сам характер кроссовера довольно дёрганый. Такое чувство, что тебя постоянно кидает в разные стороны, к тому же в каком-то нелогичном ритме. Понятное дело, что подвеску старались сделать как можно более спортивной, и это в целом получилось. Не так давно я сделал несколько кругов на Maserati Levante по рязанскому автодрому, и дорогу на высоких скоростях он держал идеально. Но ведь это автомобиль для повседневных поездок, и его беспокойные реакции реально раздражают.

Багажник маловат, зато на пассажирском ряду есть лючок для лыж.

И это правильно, не нужно таскать с собой всякий хлам — катайтесь на лыжах!

Характер южный, умеренно хищный, порывистый, но временами слишком навязчивый

За такие задние фонари дизайнера следовало бы выгнать

на мороз в одном нижнем белье. Разве это Mazerati?

ХОТИТЕ ЕЩЁ И ПАЛЬНУТЬ?

Хотя мало ли на свете людей, привыкших ко всяческим неудобствам и просто не замечающих описанные выше неприятности? Им итальянец должен понравиться. Ведь на рынке не так уж много оригинальных по стилю моделей. Тем более у Levante есть пневмоподвеска, а значит, он не только способен с визгом закладывать виражи, но и вполне может пробраться по средней тяжести бездорожью. Это ли не идеал? Возможно. Но я отношусь к подобным химерам скептически. Представьте, что вы улеглись в спа-зоне недалеко от бассейна с манговым шейком в руке, и тут к вам подходит кто-то из персонала с гранатометом на тележке и предлагает: «Если хотите, можно ещё и пострелять». Не думаю, что желающих будет много.

ПОМИДОР ИЛИ ТЫКВА?

Как известно, для гоночных трасс нет ничего лучше, чем лёгкая трубчатая конструкция с задним приводом, и никакой Maserati не сравнится на треке с относительно дешёвым Lotus Elise. То есть по времени он может его и обойдёт, но оргазм в любом случае будет менее ярким. Для офф-роуда идеален короткий внедорожник с полным приводом, специально рассчитанный на жёсткую эксплуатацию, а для расслабленного променада по загородным резиденциям — мягкий комфортный седан. Соединив все эти достоинства в одном Maserati Levante, мы многое теряем. Сидеть как внутри помидора и трястись как на тыкве мне не очень понравилось. Надо признать, немцы со своим Porsche Cayenne достигли в этом направлении куда больших успехов…

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ MASERATI LEVANTE

Длина/ширина/высота: 5 003/2 158/1 679 мм

Разгон до 100 км/ч: 6,9 сек

Максимальная скорость: 230 км/ч

Цена, от: 5 490 000 ₽

Дорожный просвет: от 162 до 247 мм, в норме — 207 мм

Колёсная база: 3 004 мм

Колея пер./задн.: 1 624/1 676 мм

Объём багажника: 580 л

Снаряжённая масса: 2 205 кг

Трансмиссия: 8AT

Тип привода: Электронно подключаемый

Тип двигателя: дизель V6 турбо

Объём двигателя: 2 987 см3

Мощность: 275@4 000 л. с.@об/мин

Крут. момент: 600@2 000–2 600 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 255/60R18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Maserati Levante имеет стальной несущий кузов и построен на одинаковой с моделями Quattroporte и Chrysler 300C платформе LX, в основе которой шасси Mercedes-Benz W210. Подвески — независимые рычажные с пневмоэлементами. Двигатель — дизельный, расположен продольно. Автоматическая коробка — восьмиступенчатая. Привод — постоянный на задние колёса, передние подключаются при помощи многодисковой муфты Magna. Механический дифференциал повышенного трения (LSD) на задней оси блокируется максимум на 35%. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Владельцы iPhone также могут использовать возможности персонального помощника SIRI.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Алексей Зайцев