Чуть быстрее пули… Тест-драйв Jaguar F-PACE SVR

Инженеры Jaguar оснастили свой F-PACE SVR целым рядом передовых технологий, которые помогают сохранять выдающуюся динамику на любых типах покрытий

Так получилось, что и в русском, и в английском языках аббревиатура СВР значит не просто много, а очень много! За тремя русскими буквами, как известно, скрывается одна из самых хитрых служб по добыванию информации. В ней работают люди с горячим сердцем, холодной головой и ловкостью ниндзя. Ну или хотя бы только с головой и ловкостью, потому что горячее сердце сейчас вполне можно заменить чарующим шелестом купюр. Говорят, в рамках русской аббревиатуры всё работает быстро, чётко и надёжно. Каждое действие похоже на стальной щелчок оружейного затвора, а каждый результат тянет не меньше чем на орден. В мире британских машин с шильдиком SVR всё примерно так же, хотя до шпионских подвигов им, конечно, далеко. Вместо холода стали тут огонь сожжённого бензина, а награды — секунды разгона до сотни и максимальная скорость. Впрочем, нации, породившей Дефо, Флеминга, Моэма и Милна (все они, как известно, были агентами британских спецслужб), а также придумавшей охотничий фургон Shooting Brake, задняя часть которого предназначена исключительно для перевозки и демонстрации красивого оружия, звук затвора наверняка тоже хорошо знаком. Если же сравнить чёткость действий, напор и эмоциональность, то, пожалуй, подразделение Special Vehicle Operations (SVO) компании Jaguar Land Rover, выпускающее внедорожники и кроссоверы в версии SVR, будет выглядеть даже увлекательнее иных шпионских историй, а уж по части инженерных решений и удовольствия от продукта тем более!

Итак, сегодня мы говорим об отличиях стандартного кроссовера Jaguar F-PACE от F-PACE с волшебным шильдиком SVR. Или, как представляют его создатели, машины с динамикой спорткара и обликом SUV. Что там было про голову и сердце?..

Так что же делает его таким быстрым и дерзким? Прежде всего пятилитровый бензиновый двигатель V8 с нагнетателем, что даёт 550 л. с. и 680 Нм крутящего момента, а также разгон до сотни за 4,3 сек. и максимальную скорость 283 км/ч! Согласитесь, впечатляющие характеристики. В мире не так уж много автомобилей, подбирающихся к пугающему рубежу в 300 км/ч, а в мире кроссоверов таких и вовсе единицы.

Но если уж мы говорим о быстром автомобиле, то второй по важности показатель — это аэродинамика. Пакет аэродинамических дополнений SVR с уникальными передним и задним бамперами, заниженными бортами кузова и задним спойлером уменьшает сопротивление воздуха, улучшает охлаждение мотора и тормозов и стабилизирует автомобиль на высоких скоростях. Воздухозаборники в передних и задних вентиляционных отверстиях специально расширены, чтобы снизить давление в колёсных арках. Это действительно важно, потому что у F-PACE SVR они расширенные, с уникальными накладками, зрительно выделяющими его из потока, но всё это хозяйство заметно больше выступает в набегающий поток воздуха. Кстати, на капоте SVR тоже виднеются дополнительные вентиляционные отверстия. Эти ноздри не только помогают мотору дышать в режиме максимального нагрева, но и визуально подчеркивают динамичный характер автомобиля. Кроме того, новый задний бампер дополнен спойлером и четырьмя выхлопными трубами системы Active Exhaust. А внизу по бокам расположены специальные элементы, которые улучшают аэродинамику, уводя воздушные потоки в стороны.

Вслед за аэродинамикой идёт подвеска. В шасси SVR коэффициент упругости передних и задних амортизаторов повышен на 30% и 10% соответственно. Что ещё? Лёгкие штатные 21-дюймовые и опциональные 22-дюймовые кованые колёсные диски (на 2 кг легче, чем у обычного F-PACE), активный задний дифференциал, усовершенствованная тормозная система с передними и задними дисками из двух частей (диаметром 395 и 396 мм). Колея задних колёс на 25 мм больше передних. Хорошо, что хоть сами шины здесь одинаковы и спереди, и сзади, но всё равно перечень доработок скорее подходит гоночному болиду, чем внедорожнику.

Звук выхлопа — один из важнейших фамильных признаков. На Jaguar F-PACE SVR установили выхлопную систему с активным регулируемым клапаном Variable Valve Active Exhaust System. В итоге получили не только звериный рык при разгоне, но и вес на целых 6,6 кг меньше, чем у стандартного F-PACE.

Не забыт и пилот, вернее его комфорт. Спортивные сиденья с фирменной ромбовидной прострочкой и тиснёным логотипом SVR отлично фиксируют водителя в повороте. Новый селектор передач Sport Shift и рулевое колесо в спортивном стиле SVR с алюминиевыми подрулевыми лепестками… Мы вообще о кроссовере говорим или о заряженном купе?! Нет, перед нами кроссовер! Хотя его система настройки трансмиссии Quickshift, электроусилитель руля и система полного привода хороши как на асфальте, так и на грунте. А активация режима Engaging Dynamic позволяет автомобилю быстрее и точнее менять передачи, резче реагировать на нажатие педалей и малейшие повороты руля. Главный инженер Jaguar Майк Кросс так отзывается о новинке: «С F-PACE SVR динамика и управляемость выходят на новый уровень. Все элементы этой версии — от руля до подвески — были усовершенствованы, в результате чего мы получили автомобиль, воплотивший в себе всё самое лучшее от Jaguar…»

При этом при невероятной динамике SVR сохраняет практичность и универсальность, присущие всему семейству PACE, да и вообще Jaguar в целом. Вы же не забыли о багажнике для коллекционных ружей? Вместительное отделение объёмом 650 литров с докаткой (508 литров с запасным колесом уменьшенных габаритов) нисколько не противоречит спортивному характеру автомобиля. F-PACE SVR оснащён передовой мультимедийной системой Touch Pro со встроенным 10-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовой панелью приборов, воспроизводящей изображение в HD-качестве. На десерт припасены четыре варианта цветовой отделки интерьера, подчеркивающие особый характер кроссовера.

Инженеры компании оснастили F-PACE SVR целым рядом передовых технологий, которые помогают сохранять выдающуюся динамику на любых типах покрытий. Они считают, что полный привод с технологией Intelligent Driveline Dynamics системы All Surface Progress Control и Adaptive Surface Response справятся с абсолютно любыми дорожными условиями при любой, самой неблагоприятной погоде. Что ж, учитывая их репутацию, придётся поверить им на слово!