Круги на воде. Тест-драйв Geely Atlas

Команда дизайнеров Geely ассоциирует новую корпоративную решётку радиатора с кругами на воде. Дескать, сами круги это хромированные замкнутые линии, а причина их появления — эмблема, как брошенный в воду камень

Если внимательно присмотреться к нашему большому юго-восточному соседу — Китаю, то обнаружится, что в глубинах его национального сознания есть много объединяющих нас черт. Ну вот, например, даже сейчас вроде бы и строй у них меняется, и развитие автомобильного производства налицо, но то там, то здесь нет-нет да и проявится необъяснимая привычка на фоне общего прогресса сохранять нечто странное, а порой и дикое, заставляющее вспомнить историю про бочку мёда и ложку дёгтя или, переводя на автомобильный язык, бочку солярки и ложку парафина. Или бочку бензина и какую-нибудь столовую ложку детонирующей гадости, сводящей на нет все усилия нефтеперегонного завода… Так вот в этой самой ложке и есть наша с китайцами точка пересечения мировоззрений. В конце концов мы ведь тоже наполовину азиаты, и нам без этой ложки никак.

Испробовав разные тактики наступления на наш рынок с востока, китайцы принципиально поменяли направление и теперь, сохраняя то же упорство, движутся с запада, из Белоруссии. Хорошо, что продвижение это нацелено исключительно на автомобильный рынок, и его главное оружие — конкурентный автомобиль… Думаете, я излишне политизирую факт появления нового кроссовера? Возможно, но машину они предлагают действительно стоящую. Итак, компания Geely решила вывести на наш рынок свою популярную модель — Atlas, причём на этот раз мудрые восточные маркетологи не стали ограничиваться передним приводом, а представили разные варианты трансмиссий и версий исполнения. К тому же собирать его будут у нас под боком — на новейшем и богато автоматизированном белорусском заводе «БЕЛДЖИ» в Жодино. Само собой, мы не могли проигнорировать такое событие и сразу же отправились на испытание Geely Atlas.

В бесконечной череде однообразных кроссоверов-новинок не так много тех, которые остаются в памяти. Согласитесь, трудно не запомнить эти замкнутые линии радиаторной решётки и крупную чёрно-голубую шахматную доску эмблемы Geely по центру. А ведь не только для китайского бренда, но и для любого автомобиля узнаваемость — одна из главных ценностей, и Atlas ей, безусловно, обладает. Правда, индивидуальность эта заметна только спереди, сбоку, как и в остальных ракурсах, немало заимствований, но у кого их сейчас нет. Вокруг полно машин с «парящей» задней частью крыши и спрятанной под стекло стойкой за узким окошком, со ступенькой поясной линии над задними колёсами и проступающими сквозь капот декоративными рёбрами. Язык современного стиля для большинства производителей един. Исключения крайне редки. При этом под ровным слоем краски кузовные панели скрывают, представьте себе, оцинковку. Вполне солидные 35 микрон говорят о том, что кузов вряд ли проржавеет в ближайшие 5–7 лет, если, конечно, не мять его в авариях. Стоит ли говорить, что зазоры панелей ровные, краска не играет шагренью и всё, что привинчено, привинчено как следует. Даже звук закрываемой двери не похож на бюджетное «бздынь-ь-ь», а скорее ближе к премиальному «чмокс». В салоне тоже заметны влияния разных школ, но вице-президент компании по дизайну Питер Хорбери свой хлеб зарабатывает честно — машина ни единым нюансом не намекает на страну происхождения. Отличная передняя панель из хорошей пластмассы с имитацией алюминия, понятная приборная доска, подсветка которой меняется при переключении режимов движения (от экономичного зелёного до спортивного красного). Вдоволь места и на переднем, и на заднем рядах сидений… Загрустили по ложке вредных примесей? Пожалуйста: багажник тесноват, а огромный пустующий объём, скрытый под фальшполом, вполне позволяет уложить туда не докатку, как сейчас, а полноразмерную запаску.

Что ещё нужно для счастья? О чём обычно пишут в среднестатистическом тест-драйве? О коже сидений и разъёмах USB? Сиденья не подкачали и гнездо USB на месте. Монитор по центру торпедо бликует, кнопочки не слишком удобны? Вы серьёзно? Да, бликует и, да, не слишком удобны, точно так же как у многих именитых производителей и уж точно у половины японцев. Но скажите честно, вы же не за этим сюда пришли — не за описанием кнопочек, бликов и скрипов?.. А за драйвом, за ощущениями от езды, за настроением, которое создаёт машина. Вот об этом мы и поговорим.

Аккуратность внешних деталей — то, чего так не хватало китайским

автопроизводителям. Теперь этот барьер взят

По ощущениям, форма панели приборов предполагает два больших циферблата

по краям, но круглая шкала всего одна и по центру

Минималистские мотивы и материал центральной консоли отсылают нас

к баварским аналогам, но тут меньше строгости и радикализма

Здорово, когда красивый салон ещё и удобен. Верхом комфорта можно признать

отсутствие «сверчков» и тишину на ходу — шумоизоляция прекрасна!

Знаете, я ведь неслучайно начал с того, что на 99% удачных решений в любом китайском продукте обязательно найдётся один процент несуразности. И близость в этом с нашей отечественной продукцией весьма заметна. Например, взять обычный российский УАЗ «Патриот». Вроде и внешность довели до ума, и электроникой зарядили по полной, и качество, как смогли, подтянули, а он всё равно не едет — слабый двигатель не позволяет. Вот точно так же Geely Atlas — всё хорошо, но не едет! Не хватает мощности задушенному сверх всякой меры мотору. На вопрос «Почему так?» китайские товарищи бодро отвечают: «Русские любят быстро ездить, но не любят платить за бензин». Можно подумать, китайцы или немцы, а также испанцы, британцы и мадагаскарцы за бензин платить любят, а задушенный мотор напрямую влияет на экономичность. Думаю, реальный ответ лежит совсем в другой плоскости — созданный во времена «Евро2» двигатель 2.4 л с трудом вписывается в нормы «Евро5», и поместить его туда можно, лишь основательно придушив. Впрочем, если серьёзно, слабый мотор — единственный заметный минус. Например, та же проходимость у кроссовера уверенно хорошая. Да, на задние колёса приходится всего 30% крутящего момента, да и то с заметным опозданием по реакции на пробуксовку передних, но ведь приходит же. Да, коробка не столь проворна, как хотелось бы, а диагональные вывешивания наступают рано. Да, топливный бак расположен низко, но машина способна уверенно проехать по подсохшему коровьему выпасу, справиться с вывешиванием и не сесть на умеренном бездорожье. Нужно ли больше? Некоторые блогеры, не до конца понимающие, чем кроссовер отличается от внедорожника, попробовали сунуться на откровенное бездорожье с глиной по колено, косогором и колеями. Им бы подспустить шины, да ходом… За несколько рывков в колее Geely Atlas, расставшись с пластмассой колёсных арок и низа моторного отсека, всё же выехал из западни своими силами. Слегка повреждённые детали оперения и показали тот предел, за который водитель в трезвом уме не станет загонять по сути легковой автомобиль.

Асфальт — более привычная стихия для кроссовера. Тем более что настраивали подвеску великие британские специалисты из MIRA.

Поведение на дороге — уверенное, крены невелики, пробои подвески практически отсутствуют. Даже автоматика системы стабилизации не спешит накидывать свою узду, давая водителю возможность побороться за идеальную траекторию самому. Мечта, а не шасси!

И всё это при расходе около 10 л на 100 км — неплохо для почти пятиметровой машины. Но и тут есть привычный процент дёгтя. Электроусилитель руля можно настраивать на свой вкус, но в любом из режимов чёткого «нуля» от него не добьёшься, а в спортивном ещё и добавляется непонятная и некомфортная тяжесть. При этом другие электронные возможности, напротив, воодушевляют. Например, можно полностью отключить систему стабилизации и подключить удержание на подъёме, помощь при спуске, и даже принудительно заблокировать муфту привода задних колёс.

Передняя оптика — глаза машины. У Atlas фары расставлены максимально широко,

а внутри — светодиодные секции указателей поворота

Не видя надписи «Atlas», определить страну-производителя

с такого ракурса уже невозможно

Знаете, что ещё я заметил? Опять же сходство с последним поколением УАЗ «Патриот», в котором арсенал вживлённой электроники тоже поражает размахом. Всё-таки близки мы с китайцами в некоторых своих проявлениях. Радует одно — и в случае с УАЗом, и при испытании Geely Atlas мы больше не делаем скидок на страну происхождения автомобиля. Все оценки только с позиции прямой конкуренции на мировом рынке. Почему это важно? Начинается новый виток внутрикитайской и общей конкуренции среди, скажем так, среднепрестижных моделей сегмента. На рынке в Поднебесной Geely Atlas обосновался прочно, став едва ли не популярнейшим кроссовером. На нашем рынке у него есть как минимум три весомых козыря — качество изготовления, отличный дизайн и привод на все колёса. Пусть и не 190 паспортных, но хотя бы 170 гипотетических миллиметров под днищем и удачная геометрия свесов позволяют говорить о нём как об универсальном транспорте, способном уверенно съезжать с асфальта и не менее уверенно на него возвращаться. Ну а что до процента дёгтя, то, как говорится, кто без греха, пусть первым кинет в него камень. Минусы есть у каждого, а в случае с Geely Atlas плюсы всё же перевешивают. При стартовой цене в 1 030 000 руб. за двухлитровый монопривод на ручке и 1 390 000 руб. за полноприводный и автоматический 2.4 л у машины есть будущее. Если авторы этого кроссовера вместо обещанного турбированного мотора 1.8 л (вот уж чего действительно не любят русские, так это турбин) доведут до ума существующий 2.4 л или вовсе задумаются о трёхлитровом V6 (что вряд ли!), цены ему не будет. Одним словом, упорство и труд всё перетрут, все флаги в гости будут к нам, больше китайцев хороших и разных!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ GEELY ATLAS

Длина/ширина/высота: 4 519/1 831/1 694 мм

Марка топлива: Бензин АИ-95

Максимальная скорость: 185 км/ч

Стоимость: 1 389 990 ₽

Колёсная база: 2 670 мм

Колея пер./задн.: 1 560/1 550 мм

Дорожный просвет: 190 мм

Свесы передний/задний: 919/930

Объём багажника: 397 л

Снаряжённая масса: 1 795 кг

Трансмиссия: 6АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый R4

Объём двигателя: 2 378 см3

Мощность: 148@5300

Крут. момент: 225@ 3900-4400

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 25/60 R18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Кроссовер построен в несущем кузове, все элементы которого оцинкованы. Подвеска спереди и сзади — независимая. Двигатель расположен поперёк, основной привод — на передние колёса, задние подключаются при помощи многодисковой муфты системы Borgwarner. Существуют версии с полным и передним приводом, с двигателями 2.0 и 2.4 л, с механической шестиступенчатой коробкой и шестидиапазонным автоматом. Большое внимание уделено шумоизоляции, двигатель окружён звукоотражающими экранами, включая горизонтальную мембрану под капотом. Сиденья второго ряда складываются в пропорции 2:1 для увеличения погрузочного пространства.

Текст Евгений Хапов

Фотографии Компании-производителя