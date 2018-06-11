Страна устаревшего солнца. История подготовки Toyota Tundra

Toyota Tundra единственный полноразмерный пикап, который съедает больше 20 литров на сотню. Даже у американцев расход меньше. Всё японское очень смешное, всё устарело. А до Ford F-150 Raptor им как до луны по всем позициям

Александр Амельчев не очень любит Toyota, но клиенты его тюнинг-ателье со своей мистической привязанностью к японской марке, ни на минуту не дают ему передохнуть. «Как ты думаешь, почему, выбирая между американскими и азиатскими внедорожниками, наши граждане отдают предпочтение последним?» — спрашиваю я его. Всегда приятно поддеть поклонника ковбойской культуры фактами из реальной жизни. «Не понимаю, это какая-то магия, — отвечает Александр. — Магия Toyota в России. Например, владелец конкретно этой Tundra живёт в Екатеринбурге и там все боготворят Land Cruiser. Ну просто верят в него! Вроде как гарантия, что всё будет хорошо. Но на самом деле это сказки и самообман — американцы не менее надёжны, а порой и превосходят японцев по ресурсу. Ну уж по технологиям однозначно обгоняют. Тойотовский бензиновый 5.7 л мотор давным-давно устарел и страшно прожорлив, сегодня Tundra — единственный полноразмерный пикап, который жрёт больше 20 литров. У американцев расход меньше, цилиндры отключаемые. Всё японское очень смешное, всё устарело. И кожа в салоне проигрывает, и пластик, и стереосистемы, и экраны… До Ford F‑150 Raptor им как до луны по всем позициям». Это любимая тема Александра, и, начав костерить Toyota, он уже не останавливается.

«Любой тюнинг для Toyota — проблема. Американцы делают подрамники на болтах. Взял, просто открутил, срезал ухо, которое мешает, и пропустил редуктор. У японцев подрамник приварен к раме, и его приходится вырезать. На штатовских машинах максимально удобная конструкция, идеально приспособленная для установки стоек Fox, японцу же нужен дополнительный кронштейн. А попробуй подключить выдвижные пороги! Ещё один привет от японского автомобилестроения: чтобы присоединить проводку, надо разобрать множество панелей, и при этом врезаться всё равно тяжело. На Ram открыл одну панель, быстро присоединился — и всё. Почему нельзя было сделать также удобно?!»

БОРЬБЫ НЕ БУДЕТ

Автор тюнинга всегда держит в голове квинтэссенцию своей работы. Я попросил Александра в трёх словах охарактеризовать сделанную им Toyota Tundra. Он задумался, а потом сказал: «Хозяин Сахары стал покорителем Уральской тайги». И с этим не поспоришь. Пикап сделан по канонам бури в пустыне, а жить отправится в Екатеринбург. Песочная расцветка, длинноходные стойки Fox, большие колёса — всё это позволяет гнать как по барханам, так и по тайге. Что ещё добавить? Можно было, пожалуй, поставить силовые бампера. К примеру, облегчённые, не больше 70 кг веса, без лебёдки, но для увеличения переднего свеса и дополнительного света. Как говорят больные тюнингом водители, света много не бывает, но владелец решил, что бампера не нужны. Вообще, пикап строился только для двух целей: во‑первых, доставлять мототехнику и багги до места соревнований и тренировок (следовательно, в болото лезть не предполагалось) и, во‑вторых, для удовольствия и активного отдыха. Иными словами, не для борьбы со стихиями, но для развлечения и фана. Результат владельца вполне устроил — грузовик выдаёт сотню километров в час по пересечёнке, бьёт прожекторами во все стороны и имеет достаточно места для атэвэшек как сверху на усиленной крышке кузова, так и в прицепе.

Свет сзади необходим для аккуратной погрузки АТV-техники в тёмное время суток

Для крепления световой балки к защите кабины, пришлось

самим сконструировать специальные кронштейны. В продаже таких нет

КЛАССИКА ЖАНРА

«Клиент дал нам волю, и я считаю, что всё получилось гармонично как по высоте кузова, так и по вылету и радиусу колёс, — объясняет Александр. — Лифт сделали классический, такой любят в Америке — кузов поднят на семь дюймов. В арки встали тридцать пятые колёса на двадцатых дисках (штатные были на 18-х). Резину выбрали незубастую, поскольку владелец хотел комфортно передвигаться по асфальту. Остановились на Nitto АТ. Формально колёса японские от дочерней фирмы Toyo Tires, но они производятся и продаются исключительно на рынке США». Ковбой Амельчев не упускает возможности дистанцироваться от самураев. Я уточняю у него, как насчет лифта кузова? «Честно говоря, мы стараемся этим не увлекаться. Не очень полезно для машины, много чего приходится резать. Рулевой шарнир на пределе… В общем, лучше ограничиться лифтом подвески». С этим можно не соглашаться, но таков уж американский подход.

СВЕТ, КРЫШКА, ФАРКОП

Александр начинал свой бизнес с дистрибуции, представлял на отечественном рынке компанию DiamondBack. Она, в частности, делает усиленную крышку кузова, выдерживающую 800 кг. На Tundra стоит именно такая. Квадроцикл загоняют наверх по специальным раздвижным четырёхметровым трапам. После использования они крепятся к боковине. DiamondBack также производит защиту кабины — жизненно необходимую деталь при жёсткой эксплуатации. Как человек, помявший в своё время кабину грузовичка бочкой, могу подтвердить пользу этого аксессуара. Вещь функциональная, и владелец Tundra поступил правильно, купив её. Внутри кузова смонтирована выдвижная платформа от фирмы BedSlide. Выдерживает 750 км и простирается во всю длину кузова. Довольно удобно. Когда крышку открыть нельзя, других вариантов достать груз просто нет. Кроме того, конструкция чрезвычайно продуманная, выдвигаясь, она ещё и немного приподнимается вверх, чтобы лежащие на ней предметы не скатывались на землю. Для прицепа установлен фаркоп как для американских, так и для европейских стандартов буксировки. Лифтованная машина требует в этом деле особого подхода, ведь прицеп, в отличие от буксира, остаётся на стандартной подвеске, и, чтобы он не смотрел носом вверх, фаркоп должен быть занижен. На изделиях компании «Андерсон» шар универсальный и переставляется выше или ниже. А чтобы не ухудшалась проходимость в районе заднего свеса, фаркоп можно легко снять и положить в кузов. Ещё владельцу нужен был мощный свет. Регистрация на мотокросс начинается за день до старта, и обычно участники приезжают накануне вечером.

В сумерках неудобно ни пробираться до места, ни разгружать мототехнику. Поэтому свет сделали как спереди, так и сзади. Теперь и платформа, и пространство спереди автомобиля прекрасно освещены.

Не обошлось и без электропорогов. Когда машина лифтуется, это очень полезный девайс. Залезать в поднятый кузов тяжело. Электропороги марки BDS Suspension довольно надёжные: «Я лично тестировал, — говорит Александр. — Пользовался не отбивая льда. Порог открывался и закрывался без проблем. Конструкция простая и закиснуть практически не может. Хотя для страховки неплохо использовать смазку для мотоциклетной цепи, она трудно вымывается. По одному пшику в шарнир — и никаких проблем зимой».

Семь дюймов лифта и 35 дюймовые колёса — классика американского тюнинга

Крышка кузова выдерживает груз до 800 кг. Мощно и практично

КОВЁР И ЩЕБЕНЬ

Дальше ковбой Амельчев произнес «Слово о вкладыше в кузов». И речь его была эпической. «Посмотри, он якобы ворсистый, выглядит как будто это ковролин. На самом деле это такая термоформованная штука из полипропилена, сделанная компанией Bedrug. Мягкий, достаточно толстый, около сантиметра. Идёт на всю длину кузова и на борта, причём его можно мыть и чистить на мойке аппаратом высокого давления — влагу не впитывает, высыхает за 15 минут. Вода просто стекает. Удобно крепится на липучках. Легко снять, осмотреть состояние кузова. Пыль собралась? Протёр тряпочкой, поставил на место, поехал дальше. Срок службы — пять лет. В Америке его покупают для перевозки всего на свете — от животных до щебня». Потом он демонстрирует мне фотки, как «бэдраг» после перевозки самых грязных и травматичных для кузова материалов приводят в порядок за несколько минут. Действительно фантастическая вещь и стоит 40 тысяч рублей. «А у нас привыкли обрабатывать кузов полимерными покрытиями типа «лайнекса» — это дороже и непрактично. При дефектах покрытия в полости попадает влага, потом это вздувается, и кузов начинает гнить. Мы много видели таких автомобилей. В итоге приходится снимать этот «лайнекс» механическим способом. К тому же, это безвозвратное покрытие, а «бэдраг» можно унести с собой», — убеждает Александр, но я уже и так покорен «ковром».

ЧЕЙ ТОВАР? ЧТО ПОЧЕМ?

«Мы не экспериментируем с поставщиками, — продолжает ковбой. — Все наши поставщики хорошо известны и многократно проверены. Компания AMP Research, которая делает электропороги — поставщик на конвейер Ford, фирма BedSlide — изобретатель выкатной платформы, Bushwacker — лидер на рынке расширителей арок. У них прекрасный пластик и качественная подгонка. Я бы сказал, они лучше, чем заводские. Диски XD Series Rockstar необыкновенно популярны в США. В последней модификации они идут с возможностью кастомайзинга и по желанию можно заказать любой цвет крашеных элементов с завода. Компания Rigid — первопроходец в сфере диодных балок. Bedrug — автор инновационного вкладыша в кузов. Каждый наш поставщик играет первую скрипку на рынке. Крышка кузова от DiamondBack сделана в Пенсильвании, где хорошо знают, что такое снег и морозы. Она рассчитана на наши погодные условия и у неё дополнительные уплотнители. Мы раньше много других крышек возили — было с чем сравнивать. Husky Liners — американский лидер по производству брызговиков для лифтованных машин. Они выполнены в ступенчатом форм-факторе, чтобы в колёсных арках было максимально просторно и шины не цепляли».

При перевозке грузов на крыше кузова, без выдвижной платформы не обойтись

Качество и инновации, безусловно, подкупают, однако во что это обходится? Я прошу Александра рассказать о цене вопроса. «Вся работа по машине заняла примерно неделю. Хотя до этого пришлось ждать, пока приедут запчасти. Цена за работу примерно 150 тысяч рублей. Количество нормо-часов — ровно столько, сколько рекомендовано в инструкциях. Стоимость нормо-часа — 4 500 рублей. Цена четырёх колёс в сборе — 4 000 долл. Пятое решили не брать, потому что пробить такую мощную резину при обычной эксплуатации почти нереально. Стоковая запаска под кузовом назначена докаткой. Лифт-комплект стоил 329 000 руб., электропороги — 100 000 руб., выдвижная платформа — 2 000 долл., световая балка — 50 000 руб., крышка кузова — 165 000 руб., защита кабины — 37 000 руб., расширители арок — 700 долларов», — торопливо объясняет Амельчев и уходит принимать очередного клиента. Я смотрю на его удаляющуюся фигуру и понимаю, что сейчас он молится: «Боже, пожалуйста, только не Toyota…»

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Алексей Кириллов