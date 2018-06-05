Компания Volkswagen объявила полный прайс-лист на внедорожник Touareg

Самый доступный «Туарег» будет стоить 3 299 000 рублей (на 240 тысяч рублей дороже предшественника), а наиболее популярная в России версия – дизельная – обойдется минимум в 3 749 000 рублей. В России на модель будет предоставляться гарантия четыре года или 120 тысяч километров пробега.

Внедорожник предлагается в трех комплектация – Respect, Status и R-Line.

В базовое оснащение входят светодиодные фары головного света, отделка салона кожей, подогрев и электропривод передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и навигацией, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади. В комплектации Respect «Туарег» с бензиновым ДВС на 249 л.с. будет стоить 3 299 000, с дизельным ДВС на те же 249 л.с.- 3 749 000.

В версии Status дополнительно появится подогрев задних сидений, адаптивная пневмоподвеска, 19-дюймовые колеса (вместо 18-дюймовых у базовой машины), бесключевой доступ, сигнализация, электропривод крышки багажника, камера заднего вида и поддержка Apple Carplay и Android Auto. Бензиновый «Туарег» на 249 л.с в этой комплектации обойдется в 3 739 000 рублей, V6 на 340 л.с. в 4 439 000 рублей, а дизельный V6 на 249 л.с. — в 4 189 000.

Топовый вариант оснащается «спортивным» обвесом кузова, цифровая панель приборов и мультимедийная система с 15-дюймовым экраном, рулевая колонка с электроприводом, память положения кресел. R-Line Дизель V6, 249 сил будет стоить 4 539 000 рублей,

Бензин V6, 340 сил — 4 789 000.

За доплату предлагается полноуправляемое шасси, активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, система ночного видения, матричные фары, проекционный дисплей, кресла с массажем, а также увеличенный до 90 литров топливный бак, панорамная крыша.