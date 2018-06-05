Hyundai Santa Fe добавили роскоши

Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения, представленный в феврале, получил топовую комплектацию Inspiration. Она отличается богатой отделкой салона, дополнительной шумоизоляцией и чуть измененным оформлением кузова.

Внешне новую комплектацию проще всего опознать по пластиковым накладкам боковин, выкрашенных в цвет кузова — на обычном Santa Fe они выполнены из неокрашенного пластика. Изменена форма серебристого фартука под передним бампером: он теперь занимает всю ширину передка.

Другие особенности — хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на наружных зеркалах и 19-дюймовые колеса особого дизайна. Под задним бампером можно увидеть разнесенные по углам две выхлопные трубы (вместо двух по правому борту на обычном Santa Fe) и небольшую защитную панель.

Главные отличия находятся в интерьере: обшивка кресел стеганой кожей темно-бордового цвета и вставки из замши. Шумоизоляция усилена при помощи двуслойных передних стекол. В распоряжении водителя появились подрулевые лепестки переключения передач. Люксовая версия также оснащается другими шинами: вместо резины корейского производства — немецкие покрышки Continental.

В Южной Корее Santa Fe в комплектации Inspiration можно заказать с любым из трех доступных там моторов: бензиновым двухлитровым турбомотором и дизелями объемом 2,0 и 2,2 литра. Доступнее всего бензиновый мотор: такая машина стоит 35,8 миллиона вон (2,1 миллиона рублей) — это на 27 процентов дороже базового Santa Fe с этим же двигателем.

Технические особенности — более прочный кузов, новая система полного привода и продвинутые электронные помощники. А вот вся гамма моторов заимствована у машины третьего поколения: это дизели объемом 2,0 и 2,2 литра, бензиновый двухлитровый турбомотор, а также «атмосферник» 2.4 для американского рынка. Российский дебют нового Hyundai Santa Fe состоится в рамках Московского автосалона 29 августа этого года.