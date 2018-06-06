BMW официально представили обновленный Х5

Баварская компания полностью рассекретила четвертое поколение своего флагманского кроссовера. BMW X5 получил новую платформу, основательно переработанную моторную гамму и множество оригинальных инноваций как по технической части, так и для повышения ездового комфорта.

В основе нового поколения BMW X5 лежит архитектура CLAR, которую баварцы уже использовали для семейств 5 и 7 серий. Это означает использование двухрычажной подвески спереди и многорычажной сзади. Кроме того, в BMW предложат для X5 сразу несколько опциональных вариантов – например, полностью пневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне порядка 40 мм или адаптивную М-подвеску с активными стабилизаторами поперечной устойчивости и подруливающими задними колесами: для BMW X5 в качестве опции стало доступно полноуправляемое шасси.

Вседорожник со сменой поколений слегка прибавил в размерах. В длину он вытянулся на 36 мм, вплотную приблизившись к 5 метрам, в ширину подрос на 66 мм, а колесная база выросла до 2975 мм. Высота же несколько снизилась – на 17 мм. При этом в BMW утверждают, что смогли обеспечить пассажирам заметно больше жилого пространства, сохранив почти неизменным количество литров в багажнике: объем грузового отсека нового X5 варьируется в диапазоне от 645 до 1860 л.

Новинке сохранили возможность установки третьего ряда кресел, при этом второй ряд получит электроприводы складывания и продольного перемещения (электрорегулировки передних кресел входят в базовое оснащение). Опцией остались и сервоприводы обеих половинок двери багажника.

Что касается моторной гаммы, то BMW X5 предложили сразу четыре мотора на выбор – два бензиновых (утверждается, что они полностью новые) и два дизельных. BMW X5 xDrive40i оснащается рядной шестеркой с турбонаддувом и системой прямого впрыска, и при объеме в 3,0 л развивает 340 л.с. и 540 Нм крутящего момента, причем тяга доступна в широчайшем диапазоне от 1 500 до 5 200 об/мин. 60 миль в час (96 км/ч) такой вседорожник наберет за 5,3 с. Более мощный вариант получил V8 с турбинами в зоне развала цилиндров, который сохранил объем в 4,4 л, но при этом был основательно переработан. Его отдача составляет 462 л.с. и 650 Нм (от 1 500 до 4 750 об/мин), и, соответственно, на набор 60 миль в час у BMW X5 xDrive50i уйдет всего 4,6 с.

Базовой для семейства станет версия с дизельной шестеркой объемом 3,0 л, обеспечивающей 265 л.с. и 620 Нм, а на вершине взгромоздился BMW X5 M50d, снабженный трехлитровым же дизельным мотором, но с четырьмя турбинами. Этот двигатель развивает 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Все версии BMW X5 по умолчанию оснащаются системой полного привода (с опциональным задним дифференциалом) и 8-ступенчатым автоматом, переключения которого стали, по выражению производителя, более спортивными. Интересно, что в будущем моторная гамма «икс-пятого» будет пополняться – появится, к примеру, гибридная силовая установка на базе двухлитрового бензинового турбомотора. Кроме того, баварцы не собираются отказываться и от монстроподобного BMW X5M.

Переработанный интерьер вседорожника украсился сразу двумя 12,3-дюймовыми дисплеями (производитель называет это решение Live Cockpit и сделал его частью базового оснащения). Один из них выполняет функции приборной панели, второй является частью модернизированного мультимедийного комплекса iDrive 7.0. Кроме того, BMW X5 отличается новым рулевым колесом и переработанной центральной консолью с иным расположением функциональных клавиш.

В список опционального оборудования для BMW X5 вошли, к примеру, традиционный пакет М Sport и новинка – внедорожный пакет, куда включены блокировка заднего дифференциала с электронным управлением, пневматическая подвеска, защита днища и адаптированная к бездорожью бортовая электроника. Адаптивная головная оптика на светодиодах входит в стандартное оснащение, но за доплату доступна более эффективная лазерная.

Также в списке опций значатся камеры кругового обзора, акустика Bowers & Wilkins с 20 динамиками, 10-дюймовые мониторы для задних пассажиров, система дистанционного запуска двигателя и множество других приятных мелочей, включая широкий спектр водительских ассистентов. В него вошла, например, новинка под названием Emergency Stop Assistant: если водителю неожиданно стало плохо во время движения, достаточно привести в действие электрический стояночный тормоз, и автомобиль самостоятельно остановится либо прямо в полосе, либо на обочине, включит «аварийку» и позвонит в службу BMW Assist.

Обещано, что продажи новейшего BMW X5 начнутся в ноябре, но пока речь идет в первую очередь о рынке Соединенных Штатов. Производить вседорожник баварцы будут, как и прежде, на своем американском заводе в Спартанбурге.