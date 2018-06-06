Компания Audi представила флагманский Audi Q8

Компания Audi, наконец, выпустила свое первое имиджевое кросс-купе, которое отныне возглавляет Q-линейку вседорожников немецкой марки. По своим размером новинка превосходит популярные купеобразные аналоги от BMW и Mercedes-Benz.

В китайском Шеньчжене состоялось специальное мероприятие Audi Brand Summit, в рамках которого прошла мировая премьера абсолютно нового кроссовера Audi Q8, отныне возглавляющего всю Q-линейку. Большое 5-местное кросс-купе построено на платформе MLB Evo и со своей длиной в 4,99 м примерно соответствует габаритам модели Q7. Он немного короче, но при этом шире, а из-за покатой крыши Q8 оказался заметно ниже и приземистей «семерки».

Внешность Audi Q8 задает новый дизайнерский язык для остальных моделей этой марки. Огромная решетка радиатора с 6 вертикальными ламелями здесь заключена в массивную «раму, а по бокам от нее — продвинутая светодиодная оптика HD Matrix LED. У кросс-купе завышенная подоконная линия, толстые задние стойки, рельефные плечи над колесными арками, интегрированный козырек заднего спойлера и OLED-фонари со сложной светографикой, объединенные горизонтальной полосой-световодом.

Несмотря на приземистый силуэт, Audi Q8 располагает просторным багажным отделением объемом 605 л в походном состоянии и 1 755 л — при сложенных сиденьях второго ряда. Электропривод крыши багажника будет присутствовать по усмолчанию, а за доплату предложат моторизованную шторку.

Архитектура интерьера здесь в целом очень похожа на ту, что использовалась в новой Audi A8. В верхней плоскости передней панели расположена мультимедийная система MMI с большим тачскрином, а в нижней плоскости — крупный 10,1-дюймовый экран вспомогательных инструментов, включая климатическую установку. Само собой, перед глазами водителя — уже ставшая привычной 12,3-дюймовая цифровая приборная доска Audi Virtual Cockpit.

В компании Audi обещают, что Q8 порадует водителя своими драйверскими способностями. Автомобиль получился относительно легким для своих габаритов: 2 145 кг при 15-процентной доли алюминия в конструкции силовой структуры Audi Space Frame и еще 14,4% — высокопрочных сталей. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx здесь составляет 0,34.

Первой на рынок выйдет модификация Audi Q8 50 TDI, оснащенная турбодизельным двигателем V6 объемом 3,0 л мощностью 286 л.с. (600 Нм). Версия Q8 50 TDI разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, а «микрогибридность» этому кросс-купе обеспечивает мощный стартер-генератор, 48-вольтовый электрический контур и литий-ионная батарея. Электротяга помогает при старте с места и интенсивных разгонах. При движении накатом на скоростях до 160 км/ч мотор может полностью отключаться, а система рекуперации заряжает батарею на торможениях.

К тому же Audi Q8 оснащается полным приводом с механическим дифференциалом Torsen, а пневматическая подвеска способна увеличить клиренс кросс-купе до 254 мм. Помимо «пневмы» для Q8 будет доступна пассивная подвеска и вариант с адаптивными амортизаторами. В качестве опции будет предложено полноуправляемое шасси с поворотными колесами на задней оси.

Позже будут представлена начальная версия с дизельным 45 TDI с V6 меньшей мощности, а также топовый бензиновый вариант 55 TFSI с 3-литровым турбомотором на 340 л.с. и заряженный SQ8. Новый Audi Q8 будут выпускать на заводе VW Group в Братиславе. Продажи на европейских рынках стартуют в III квартале 2018 года, а позже предзаказы должны открыться и в России.