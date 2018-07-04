Школа высшего внедорожного мастерства. Часть II «Неровные дороги, или машина — не самолёт»

Мы продолжаем серию уроков, посвящённых особенностям управления тяжёлым внедорожником в динамичных поездках по грунту. том, как бороться с неровностями, встречающимися у нас на пути, расскажет обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, мастер спорта международного класса, неоднократный участник «Дакара» Константин Мещеряков.

КМ: Грунтовые дороги отличаются от асфальтированных прежде всего тем, что на них часто встречаются по-настоящему крупные неровности. И когда автомобиль проходит их на высокой скорости, его неизбежно подбрасывает, вследствие чего в той или иной степени покрышки теряют сцепление с дорогой, даже если это такие зубастые шестерёнки, как наши Toyo Open Country. К сожалению, в отличие от самолёта автомобиль управляется только при движении по поверхности, и в момент, когда он подпрыгивает, теряя связь с покрытием, он просто летит по прямой, не обращая внимания на изгибы дороги. Таким образом, основы управления машиной при быстрой езде по грунту сводятся к тому, чтобы стараться, как можно больше катиться и как можно меньше лететь. А чтобы не попадать на препятствия-подбросы, нужно смотреть не на несколько метров под передний бампер, а максимально далеко вперёд. Любую неровность и особенно подбросы надо видеть заранее и успевать предпринимать необходимые действия, например, заблаговременно объезжать трамплин или яму или тормозить.

СКОРОСТЬ ­— ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Кстати, а что лучше – тормозить и объезжать или перепрыгивать через ямы, как на мотоцикле, газом разгружая переднюю подвеску?

КМ: Как говорил чемпион мира «Формулы 1» Жак Вильнёв: «Гонщик отличается от обычного водителя только одним качеством – когда он видит препятствие, то нажимает на газ, в то время как остальные жмут на тормоз». И надо сказать, для 80 % прохождения препятствий на грунте – это правильно. Потому что, как только ты нажал на тормоз, ты загрузил переднюю подвеску, и когда она получит удар, у неё не останется хода на его поглощение. Мало того что это, мягко говоря, некомфортно, так ещё можно и что-нибудь сломать. А крупные ямы, конечно, лучше стараться объезжать, по крайней мере там, где это возможно.

Главное оружие в борьбе с ямами — правильно направленный,

осмысленный взгляд пилота

Ямы первого типа длиной, примерно, в размер колеса

и глубиной до 20 см. Их проходят с прибавлением газа, и на хороших колёсах

даже не имеет смысла искать варианты объезда

Чем раньше вы заметите неровности, тем меньше придётся работать рулём

ТРИ ВИДА ЯМ

КМ: Вообще, ямы можно условно разделить на три типа. Первый тип – обычные дорожные, сопоставимые с размером колеса и глубиной до 20 см. Они проходятся с прибавлением газа, и на хороших колёсах даже не имеет смысла искать варианты объезда, если, конечно, ям не слишком много. Снова вспомним о том, что автомобиль управляется, только пока едет, а не в полёте, поэтому, проходя серию ям на газу, следует заранее выбирать траекторию, не пытаясь изменять направление движения во время пролёта по кочкам и между ними.

Ямы второго типа – это ямы длиной в половину машины, шириной больше, чем ширина машины, и глубиной до полуметра (они крайне редко встречаются серийно). Их проезжать ходом не стоит. Тем более что сегодня мы говорим о путешествии по дороге, а не по полному бездорожью. Этот тип надо проходить, предварительно погасив скорость до минимума, иначе у вас появляется стопроцентная вероятность сломать машину.

Ну и ямы третьего типа – это настоящий овраг. Тут однозначно надо тормозить до полной остановки и уж потом решать, как быть дальше.

При торможении перед препятствием очень важно не выставить машину боком! Если стало понятно, что вы не успели затормозить и неудержимо летите вперёд, то лучше, как говорят спортсмены, «распустить машину» и прыгнуть в овраг носом.

Во-первых, потому что любой автомобиль в длину больше, чем в ширину, и перевернуть его через нос куда сложнее, чем через бок, а, во-вторых, подвеска внедорожника рассчитана на сильные удары именно спереди, а не сбоку и не сзади. Ну и в-третьих, потому что прямой зацеп шин всегда сильнее, чем боковой – машина и управляется, и тормозит при движении в прямом направлении гораздо лучше, чем при боковом скольжении.

Для более уверенного и комфортного прохождения «гребёнок»,

рекомендуется слегка снизить давление в шинах

Но если уж вы въехали в серию ям — не тормозите,

а наоборот, прибавьте газа

Резюмируя сказанное, отметим, что главное оружие в борьбе с препятствиями – правильно направленный и очень внимательный взгляд пилота. Потому что вовремя замеченное препятствие особой опасности не представляет, а вот пропущенные серии крупных ям… Ведь если первую яму ещё как-то удастся перепрыгнуть, то на второй внедорожник обычно приземляется на её дальний край, получая очень жёсткий удар. Машину может переставить, водитель окончательно потеряет управление, и в третьей яме автомобиль либо получит повреждения, либо перевернётся. Поэтому ездить по грунтовым дорогам быстро не так уж сложно, но делать это надо крайне внимательно, а не «как в последний раз». Гонщики называют это «ехать от железа», то есть ровно настолько, насколько позволяют подготовка машины и её техническое состояние. Тем более что время прохождения больших отрезков пути в большей степени зависит от средней скорости движения, а не от её максимальных показателей. В общем, чем реже вы будете останавливаться, тем быстрее и дальше уедете. А мы вместе с шинами Toyo Tires желаем вам нескучных поездок!

Текст Иван Евдокимов

Фото «Мосвидео»