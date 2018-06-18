Шины General Tire АТ, МТ и Патриоты

Уж, казалось бы, сколько слов написано на тему грязевой резины, сколько сказаний и песен сложено, но всё равно находятся люди, которые с неослабевающим упорством спрашивают: «А может всё-таки взять атэшку? Ну не настолько же она хуже грязевой, тем более мне и ездить недалеко». Вот мы и решили им ответить, сделав всё за них, и сравнили в честном бою АТ и МТ

Чтобы не допускать разночтений и ставших уже привычными обвинений в необъективности, мы взяли совершенно одинаковые диски, совершенно одинаковой размерности и одинаковую марку шин General Tire. Две модели АТ3 и Х3 отличаются только буквенным обозначением АТ-МТ и, соответственно, рисунками протектора. Всё это поставили на два одинаковых даже по цвету «Патриота» и поехали в один известный в джиперских кругах карьер, в котором когда-то рождался российский офф-роуд. В карьере, как водится, в изобилии были спуски и подъёмы, естественного происхождения пересечёнка в виде овражков и распадков, пара грязных мест и моя надежда – лужа, в которой когда-то массово тонули «Нивы». Единственное, чего нам не хватало, так это дождей… Хотя, вспоминая результаты теста, в дождливую погоду мы до сих пор выезжали бы из карьера.

Итак, нашей задачей было подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что для гражданской машины уровня семейный полноприводный турбомобиль достаточно будет универсальной резины категории All-Terrain, а всякие «белки» со «свамперами» пусть останутся прибабахнутым трофистам. При этом согласно техзаданию мы изо всех сил будем изображать людей, не слишком искушенных в гряземесительстве и преодолевающих препятствия по-английски, то есть так медленно, насколько это возможно… Про вторую половину формулы – так быстро, насколько это необходимо – на время забудем. И несмотря на то что у нас был весь вспомогательный арсенал, начиная от лопаты, браслетов противоскольжения и заканчивая жёсткой блокировкой заднего дифференциала и электрической лебёдкой, скрытой в бампере одного из УАЗов, пользоваться этим арсеналом мы будем только тогда, когда все остальные варианты себя исчерпают… Двигаться будем маленьким конвоем, периодически меняя порядок следования. После прохождения наиболее интересных препятствий, особенно тех, где выявилось различие в поведении шин, последует остановка и короткий кофе-брейк с обсуждением результатов. Ну а в финале подобьём бабки и сделаем выводы.

Нам повезло — дождя давно не было, иначе без лебёдки

на мокром подъёме мы бы не обошлись

ПОДГОТОВКА

Почему мы выбрали именно General Tire? Во-первых, это новая для России марка, заслуживающая как минимум внимательного исследования. Во-вторых, на родине – в Америке, бренд General Tires известен уже 100 лет, а в 1987 году компания перешла под крыло ведущего немецкого производителя шин Continental, что вывело компанию на новый инженерный уровень.

Шины известной американской марки General Tire серии Grabber моделей AT3 и X3, то есть All-Terrain и Mud-Terrain, мы надели на белоснежные стальные диски Off-Road Wheels 8×16 ЕТ22 и установили на УАЗы «Патриоты» в максимальных комплектациях, причём один из них в версии «Мехвод контужен!», в смысле World Of Tanks. Резину мы выбрали размерностью 245/75 R16, которая гарантированно встанет на «Патриоты» и не будет ни за что задевать при самой жёстокой артикуляции. Напомню, в штатном расписании на УАЗы определены шины размерностью 225/75 R16 в недорогих версиях и 245/60 R18 в максимуме. Таким образом, мы на дюйм превысили заводской параметр, что вполне допустимо. На шиномонтаже нас приняли благосклонно. Интересно, что МТ-шины поддались монтажу несколько менее охотно, чем АТ, но серьёзных проблем не возникло. Обе отличаются очень мягкой резиной, которую можно продавить буквально пальцем. Но не везде. Если боковина мягкая, включая усиление, то беговая дорожка вполне себе твёрдая. Взвешивание показало отсутствие разницы в массе шин и, как следствие, собранных колёс. Обе потянули на 22 кг без диска и совершенно ошарашили 34 кг в собранном виде… Я, конечно, понимаю, что диски Off-Road Wheels – это самая красивая деталь автомобиля, но плюс 12 кг на единицу продукции – это перебор! Зато гайки, предназначенные для литых дисков, подошли как родные. Неудивительно, учитывая, что толщина диска в месте крепления к ступице – 8 мм. На балансировке шиномонтажник похвально поцокал языком, мол, 60 грамм на такой резине – очень хорошо! К слову, General Tire Grabber размерностью 245/75 R16 в точности совпадают с калькуляторными 30.5 дюйма, то есть 773.9 мм (я проверял), причём, что немаловажно, и АТ, и МТ. При этом визуально грязевые шины выглядят будто бы уже. Это из-за разреженных ступенчатых блоков плечевой зоны. Если приложить линейку, то по беговой дорожке получим строго 245 мм. Первые километры по асфальту показали, что шумнее в салоне УАЗа не стало – ни на малых скоростях, ни на полных, ни с МТ, ни с АТ. Асфальтовые тесты в наши планы не входили, но могу сказать, что в штатных режимах никакой разницы по сравнению с только что снятыми R18 Pirelli Green мы не заметили, не считая улучшившейся плавности хода из-за большего профиля и того, что мы сразу выставили «гравийное давление» – 1.8 атм., чтобы было, так сказать, и в мир, и в пир. Вообще, в дальних пробегах лучше держать рекомендованные производителем 2.2 атм., но если недалеко и больше по проселку, то можно даже 1,6 атм

Стандартные «Патриоты», штатные колёсные диски —

все условия равной борьбы соблюдены

На сухом покрытии разница между шинами AT и MT

оказалась минимальной

Первая грязь мигом остудила наш пыл. На первый план вышли техника

пилотирования и глубина протектора

КАРЬЕР

На самом деле карьер совсем не то место, где можно встретить семейный туристический внедорожник, чаще это шоссе, просёлки, максимум лесные дороги… Есть, правда, одно модное нынче направление, отчасти похожее на условия заброшенного карьера – горы и предгорья. Там вполне такие же спуски и подъёмы, естественная эрозия и глинистые, почти пересохшие ручейки и лужи. Да и вообще, ну кто на единственной, довольно дорогой машине, с семьёй и скарбом, направляясь к какому-нибудь озеру Рица, будет пускаться во все тяжкие, рискуя сломать автомобиль и испортить отпуск?! Словом, немного поспорив, мы решили, что, несмотря на сухую погоду, карьер вполне может стать нашим испытательным полигоном. На первое подали довольно крутой спуск. Проходить его было решено по всем правилам – на минимально возможной передаче, на пониженном ряду, не касаясь педали тормоза. Спуск был с колеей и выдолбленным ручейком овражком. Оба комплекта показали себя отлично, никаких намёков на срыв, скольжение или потерю траектории. Дальше последовали несколько подъёмом и спусков, на которых применялась разная тактика. Некоторые брались с небольшого разгона, парочка почти в натяг, какой-то даже с остановкой и троганием на середине склона. И вот тут АТ всё же провернулись пару раз протектором по подсохшей глине, но в целом различий в поведении автомобилей не было. Развитые у обеих шин шашки протектора, далеко заходящие на боковины, на первом отрезке маршрута почти не работали. Зная продукцию General, можно предположить, что эти зоны рассчитаны скорее на укрепление и упрочнение боковин, нежели на радикальное улучшение проходимости. Об этом же косвенно говорят и приличная масса шин, и заверения производителя в применении технологий, рецепте смеси и конструкции корда, позволяющих получить выносливую шину. При этом боковина всё равно остаётся мягкой. На давлении 1.8 атм. её можно слегка продавить пальцем, но об этом мы уже писали. Думаю, плющиться она должна хорошо, но мы изображали ленивого джипера и не стали травить воздух. К тому же особого смысла в этом не было, ведь погода портиться не собиралась.

Когда под колёсами жидкая грязь, шины MT позволяют

чувствовать себя увереннее

Если под водой твёрдое дно, то брод легко преодолеть и на AT, и на MT

колёсах. В болотной топи безусловно выигрывают MT

ПЕРВАЯ ГРЯЗЬ

Мы долго колесили по карьеру, но никак не могли нащупать различия в поведение шин. Пока не набрели на небольшой участок подсохшего глинистого пруда. Первым туда сунулся УАЗ на All-Terrain и мгновенно провалился на весь профиль, тут же забуксовав. Медленно откатываемся назад – не едет. Придётся раскачиваться, кто знает насколько тут глубоко, а впереди крутой подъём. К счастью для меня как пилота и к несчастью для меня как тест-пилота под пятнадцатисантиметровым слоем тестоподобной глины оказалась твёрдая подложка, и, поелозив для порядка, я обрёл сцепление с родной планетой. Небольшой разгон и упорное буксование на подъёме – ни в натяг, ни с умеренного разгона забраться не получалось. Противобуксовочная очень старалась, но мгновенно забившаяся липкой субстанцией атэшная шина никак не хотела очищаться. Поддал газку, буксанул – и ничего… Грязь с боковин и самые большие куски слетели, обнажив кое-где плечевую зону протектора, но беговая дорожка так и осталась «сликом». Пришлось блокировать задний дифференциал, сдавать почти в самую грязь и хорошим рывком с места впрыгивать на склон. Только тогда всё получилось. А вот МТ-резина повела себя довольно странно. Без проблем преодолев грязевой участок, УАЗ встал на подъёме как вкопанный. Колёса крутятся, машина не едет… Замылились? Ещё бы! Но короткий удар по педали газа – и «Патриот», лязгая мостом и расшвыривая комки серой глины, взлетает наверх. Пробуем ещё раз. Теперь All-Terrain идет немного увереннее и взбирается на подъём на ровном газу на второй пониженной. Растоптали грязь… Понятно, что у Mud-Terrain проблем ни с лужей, ни с подъёмом не возникло совсем. На третий раз мы даже специально останавливались в конце подъёма и, слегка подбуксовывая, вползали на склон. Причём беговая дорожка АТ так до конца и не очистилась, а вот протектор МТ был виден, так сказать, до дна.

Последним, как мы думали, препятствием стала большая лужа, глубину которой я уже не мог предсказать – столько лет прошло. Ясно, что не по двери, но, судя по всему, бампер волной накроет. Так оно и получилось. В самом глубоком месте вода доходила до середины фар. Интересно же было то, что дно представляло собой мешанину из растительности и ила. Этот винегрет тут же остановил УАЗ, обутый в AT, едва не лишив его накладки переднего бампера и оторвав номер, а машина с грязевой Х3 снова не заметила лужи. Раз пять мы вместе проезжали участок мини-брода, успев обрасти снизу бородой из травы, но всякий раз картина повторялась. Стоило машине с АТ упереться в подводную травку, как её колёса тут же проскальзывали, и дальше приходилось поигрывать газом, чтобы хоть как-то двигаться вперёд. А внедорожник с МТ катился на холостых, едва добавляя до полутора тысяч оборотов в самой мешанине

Способность шин самоочищаться — одно из важнейших условий их проходимости

Кстати, у шин General есть один важный плюс — низкий уровень шума

на твёрдом покрытии. По этому показателю разницы между ними

и штатными летними колёсами мы не заметили

ФИНАЛ И ИТОГ

Финал нашего теста вышел не совсем таким, каким планировался. Ослеплённый заходящим солнцем, я не вписался в небольшой овражек, попытался выйти наверх и классически раскорячился, упершись задним бампером в один откос и копая передними колёсами другой. Места для разгона не было, а сразу за овражком начинался обрыв, и, даже наплевав на задний бампер, я не смог бы откатиться для рывка. Помогла лебёдка грязевого собрата. Раз, два – и я наверху. МТ-шины General Х3 хорошо держали грунт, буксир не полз, хотя я почти не помогал ему колёсами, опасаясь боднуть, поскольку между нами было от силы метр-полтора… Итоги и выводы удивительно просты: планируете ездить по грязи – покупайте грязевую резину. Капля Н2О на пути может заставить атэшку буксовать, а вас нервничать. Вам это нужно?! Цепи, браслеты, давление 0.5 атм. – это, безусловно, прекрасно, но только если офф-роуд для вас – самоцель или профессиональная деятельность. Что же до комфорта и безопасности, то современные шины даже с довольно агрессивным рисунком, типа тех же Х3, обладают вполне тихим нравом, не склонны к вибрации и уверенно проходят сертификационные тесты на активную безопасность. Что касается АТ, то и их нельзя списывать со счетов. Во-первых, упомянутые цепи, браслеты и давление 0.5 атм. никто не отменял, а во-вторых, такие шины при любом внедорожном раскладе будут вести себя значительно лучше, чем обычные заводские. Да и смотрятся они куда круче!

Текст Игорь Губарь

Фото Никита Тимофеев