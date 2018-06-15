Говорят, когда человек начинает задумываться о двухместном квадроцикле, в нём умирает подросток. Возможно, так оно и есть, ведь осознание того, что кроме тебя на свете существует кто-то, достойный внимания, приходит с годами, а желание разделить с ним поездку по лесам и болотам на рокочущем квадрике — ещё позже.

Тем не менее это время неизбежно наступает, и мы начинаем поглядывать в сторону более комфортного размещения пассажира, но пока не готовы пересесть за руль сайда. На чём же остановить выбор?

По нашему мнению, один из лучших вездеходов для двоих — это канадский Polaris Sportsman Touring XP 1000. Машина компактная, мощная, вёрткая и хорошо приспособленная для путешествий. Что в ней особенного? Прежде всего литровый мотор в 88 л. с., с которым вес пассажира и дополнительного груза не покажется непосильной ношей. Тяга у него ровная с низов и до максимума. Подвеска на двойных независимых рычагах с рекордно большим ходом — 229 мм спереди и 260 мм сзади. Прыгать с трамплинов она вряд ли позволит, зато легко справится не только с крупными неровностями, но даже с поваленным деревом. Не менее важно и полное отсутствие свесов, а руль с электроусилителем сделан таким образом, что пропущенные под колесо колдобины не выбивают его из рук. К категории плюсов при маневрировании по лесу надо отнести и сравнительно короткую базу в 1 448 мм. «Но разве это не влияет на комфорт?» — спросите вы. Да, конечно, квадр с длинной базой меньше козлит и лучше держит дорогу при высоком темпе движения. Но мы-то ведём речь в основном о неспешных прогулках по лесу, романтических путешествиях и поездках по заповедным красотам. Это не гонки, тут скорость и напор — не главное. А главное, как любят повторять полководцы, — манёвры.

Много рукояток — это хорошо. И пассажиру есть за что держаться,

и вездеход из грязи легче вытаскивать

Сделать сугубо функциональный вездеход красивым

не так-то легко, но у Polaris это получилось

Итак, с мотором, геометрией и габаритами мы разобрались. На очереди возможность размещать груз везде где только можно. Причём с его размерами вопросов не возникает — буквально вся полезная поверхность передней и задней частей квадроцикла, за исключением сидений, используется для грузовых площадок. А те, в свою очередь, утыканы крепёжными проушинами. Вяжи — не хочу! Грузоподъёмность площадок более чем достаточная: на передней можно увезти 54 кг, на задней — 109. Есть ещё кое-какие фишки, позволяющие пилоту расслабиться и получать удовольствие. Например, не надо думать о том, заблокированы ли межколёсные дифференциалы — их попросту нет, и колёса ведущих осей всегда крутятся вместе, даже если буксуют. Кроме того, очень удобна дополнительная третья фара на руле, и пока две основные по автомобильному смотрят вперёд, рулевая заглядывает туда, куда вы намереваетесь свернуть — очень помогает при ориентировании, особенно в тёмном лесу. На щитке приборов установлены электронные спидометр с одометром, тахометр, указатель передачи, счётчик мото-часов, вольтметр, указатель температуры и прочие функции, перечислять которые не имеет смысла. Достаточно сказать, что в инструкции их описание занимает 16 страниц. Есть даже связь Bluetooth, регистрирующая пропущенные вызовы или СМС — настраивай и катайся.

В общем, как предлагает сам Polaris — устройте настоящий праздник себе и друзьям! А мы уверены, что не только друзьям, но и подругам понравятся приключения на квадре. И вполне вероятно, прокатившись на пассажирском месте, они захотят попробовать свои силы уже на водительском. А там и до собственного квадроцикла недалеко…

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