Выбор лодки. Код 535

Несколько недель назад, как раз в то время когда календарная зима подошла к концу, ко мне обратился один давний знакомый с простым и в тоже время сложным вопросом: лодку какого размера я бы посоветовал ему приобрести?

Как это часто бывает, в полной мере оценив все преимущества свободы перемещения на моторной лодке, вчерашние владельцы «надувного класса» переходят на катера классом постарше — в жёстком корпусе. Причин тому немало и часть из них лежит в области психологии, а часть — в плоскости практической целесообразности. Но сегодня разбираться в мотивах принятия подобных решений мы не станем, да и убеждать вас, дорогие читатели, приобрести большой катер тоже — к этому нужно прийти самому. Но, поверьте, когда наконец это произойдёт, у вас появится масса вопросов, ответы на которые найти не так уж просто. Давайте попробуем разобраться в них вместе, для примера используя моего уже упомянутого приятеля-рыболова. Его психологический портрет, в целом, типичен, а в ежегодном графике значится с десяток выездов на разные водоёмы, из которых как минимум два довольно серьёзных, с преодолением значительных расстояний. География в основном ограничена Средней Волгой, но раз в год он непременно ездит в Карелию. Компания чаще всего состоит из нескольких экипажей, и в лодке с нашим героем, как правило, оказывается напарник. Хотя, конечно, бывают и исключения из этого правила, и на борт принимается больше людей. Но тут надо помнить о существенных ограничениях, которые имеет классический пневмокомплект — «надувнушка» 390 с 15-сильным мотором. Не хотелось бы излишне сгущать краски, но тот, кто отходил на такой пироге хотя бы один полноценный сезон, знает, как меняется «погода» в лодке в зависимости от силы ветра, осадков, загрузки, количества пассажиров и т. д. Тем не менее в силу различных причин именно такой комплект без преувеличения можно назвать самым распространённым.

Не каждый рыболов готов покупать специальный автомобиль

для транспортировки катера. Honda Pilot, на которой ездит будущий владелец,

отлично справится с этой задачей

К слову, машины у нашего героя обычно под стать его образу жизни — полноразмерные кроссоверы и внедорожники. И выбор этот так же логичен, как и комплект лодка + мотор. Кстати, я в своих поездках тоже использую SUV известной, в том числе и среди рыболовов, марки Honda модели Pilot. Полный привод, комфортные условия управления на трассе, разумный расход, но самое главное — вместительный багажник. Его конфигурация и объём позволяют разместить снаряжение, не прибегая к раскладыванию второго ряда сидений. Подчёркиваю, именно второго, а не заднего, ведь у Pilot их три. Впрочем, не стоит особо заострять внимание на технических особенностях автомобиля. Для меня в этой части важно лишь показать класс и назначение машины — типичный внедорожник, который предпочитают те, кому нет нужды месить лютую грязь и преодолевать жёсткое бездорожье. Должен сказать, среди рыболовов — таких подавляющее большинство. Но не будем повторяться, мы уже рассказывали об этом в предыдущих номерах.

ОСНОВА ДЛЯ ВЫБОРА

В общем, причины, по которым владельцы небольших мобильных плавсредств рано или поздно приходят к решению приобрести лодку большего размера, понятны. Но всё становится не столь очевидным, когда речь заходит о том, на каком классе и размере остановиться. Если включить все сокровенные желания в прайс комплекта, он будет состоять из цифры с семью нулями. А эти проклятые нули способны охладить пыл многих соискателей, в том числе и героя нашей истории. С другой стороны, если начинать поиск, отталкиваясь только от минимального бюджета, рискуешь упустить что-то важное, сделав ставку на совсем уж компромиссный вариант. Исходить следует из условий эксплуатации, частоты и характера путешествий, и если будущий владелец планирует часто перевозить свою лодку на трейлере, то неизбежно столкнётся с рядом нюансов, связанных с транспортировкой, спуском и подъёмом катера.

Большая часть пути до мест ловли проходит по хорошей ровной дороге

Объём боковых зеркал важен и при транспортировке,

и во время спуска лодки

Первое, с чего начинается поиск — небольшая мобильная лодка длиной 470. Этот формат можно было бы назвать приветом из советского прошлого — невероятно популярные некогда «казанки» и «прогрессы» производились именно в таком размере. Но в сущности он подходит только для небольших акваторий и двух человек на борту. Лишь на первый взгляд кажется, что в них много места, а сам катер, особенно после надувной лодки, выглядит довольно большим. На самом деле это не так. При этом жёстко-корпусную лодку в любом случае придётся возить на трейлере, где-то хранить и спускать на воду, используя силу и мощность автомобиля. Поэтому, если бюджет позволяет добавить хотя бы один метр к длине, вы можете полностью изменить концепцию. Как я уже говорил в начале, я давно знаком с человеком, обратившимся ко мне за советом, и отлично представляю условия эксплуатации будущего катера. Кроме того, я слышал, что у знаменитой нижегородской верфи Spinningline недавно появилась новая модель — в размере 535. И в момент, когда природа едва начинала просыпаться от зимней спячки, мы с «Пилотом» заправили полный бак и отправились знакомиться с этой лодкой

Объёма багажника никогда не бывает много, но в случае с большой лодкой

все эти вещи могут перекочевать в рундуки катера

Ещё ряд важных особенностей: размер 535 встаёт на одноосный прицеп,

его стоимость ощутимо ниже и управляться с ним на дороге проще

ЗНАЧЕНИЕ САНТИМЕТРОВ

Так 470 или 535? Ну в самом деле что такое 65 см? Сущая ерунда! Но на деле даже 10–20 см к длине могут существенно изменить назначение катера и его возможности. И я убеждён, что, если вы не ставите перед собой сверхзадач, ваша акватория, в целом, ограничена и не предполагает «офшорных» переходов, вы ищите лодку для рыбалки, но не исключаете и других вариантов отдыха на воде, располагаете достаточным, но всё же ограниченным бюджетом, то катер именно такого размера подойдёт вам больше всего. Общий бюджет комплекта состоит из нескольких составляющих: собственно, самого борта, мотора, трейлера для перевозки, системы навигации, тентов и ряда менее значимых допов. Учитывая, что в размере 535 см рекомендованная мощность двигателя находится в пределах 115–140 л. с., общая стоимость комплекта вполне укладывается в психологически приемлемые два миллиона рублей. Причём эта сумма включает не только хорошую систему навигации, но и перечень всевозможных опций. Если же рассматривать лодку чуть большего размера, например, 580 или 6+, то конечный прайс будет заметно выше. Хотя дело, конечно, не только в деньгах. В катере длиной больше пяти метров можно достаточно комфортно ловить рыбу втроём, а путешествовать и вовсе компанией до 6 человек, устраивая пикники для двух семей с детьми. В лодке меньшего размера это вряд ли возможно. Обилие рундуков и объём топливного бака позволяет совершать дальние путешествия, а относительно небольшой размер и минимальная осадка в 31–35 см допускают манёвры на мелководных участках и подход к берегу практически в любом месте.

Наиболее популярная и удачная компоновка — DC (двойная консоль).

Она улучшает обитаемость лодки, а в большое количество рундуков

позволяет разместить много вещей

Ну а раз уж мы обсуждаем лодочную тему на страницах журнала о внедорожниках, нельзя не затронуть вопрос об использовании автомобиля. Покупка катера для большинства рыболовов — предприятие весьма затратное. Немногие могут позволить себе апгрейд машины, в соответствии с изменившимся классом плавсредства. Большой рамный внедорожник, способный без напряжения таскать катер весом 2–2,5 тонны, требует особого внимания и значительных вложений. Поэтому, собственно, я и выбрал Honda Pilot. Он без проблем решает вопрос транспортировки такого комплекта с ощутимым запасом мощности, да и по цене и неприхотливости один из лучших в классе. Это значит, что, двигаясь по трассе в относительно спокойном режиме, вы вообще не ощущаете груза за спиной, если, конечно, не обращать внимания на возросший расход топлива. При максимальной загрузке вес комплекта не должен превысить 1,5 тонн, в реальности же будет где-то 1,1–1,2 тонны. Проблемы могут возникнуть лишь в условиях необорудованных спусков на воду. Там же, где слип хоть как-то оборудован, внедорожник такого класса без проблем решит задачу и спуска, и подъёма. Кстати, у этой машины есть ещё одна полезная при транспортировке катеров функция — при включении правого поворотника на дисплей выводится изображение с камеры, установленной на боковом зеркале, и перестроения становятся более безопасными. Ну и большой багажник можно заполнить снаряжением, канистрами с топливом и провизией для длительных экспедиций.

В нашей стране мало мест с готовым слипом и катер такого класса гораздо

проще спускать на воду в необорудованных местах. Кроме того, для этого не нужна

специальная подготовка автомобиля

И, наконец, ещё один момент, о котором не стоит забывать — безусловно, крайне важно сделать правильный выбор, но нужно учитывать и фактор времени. Ведь производство новой лодки занимает не один день, и лучше заказывать её заранее.

Текст Дмитрий Матвеев

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