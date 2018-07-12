Компания BRP выпустила туристическую модификацию своего популярного сайда Maverick

Новинку назвали Maverick Trail, «тропинка», что как бы намекает на сферу её применения. Итак, чем же она отличается от предшественников? Прежде всего SSV стал уже на 500 мм по сравнению со своим старшим братом Maverick Х3 и теперь сможет протиснуться почти в любую прореху между деревьями. Точнее, если она будет не меньше 1 270 мм. А чтобы не страдала устойчивость, уменьшенную колею компенсировали удлинённой колёсной базой (2 301 мм против 2 141 мм у Х3) и меньшим клиренсом (254 мм против 380 мм). Высота машины тоже изменилась и составляет 1 753 мм (у Х3–1940).

При этом, хотя Trail и довольно миниатюрный, двоим не слишком уж крупным людям в нём будет вполне комфортно. Тем более что в кабине множество удобных деталей: подстаканники, перчаточные и багажные отсеки, поручни и т. д. А кроме того, спортивного вида сиденья с боковой поддержкой, демпфирующие неровности дороги, со съёмными спинками и подушками, чтобы их легко было чистить. Водительское кресло, регулируемое в продольной плоскости в диапазоне 127 мм, и рулевая колонка, меняющая наклон в пределах 25 градусов. Добавит удобства и расположенная сзади грузовая платформа, рассчитанная на 136 кг.

Да и в целом владелец легко сможет настроить Trail под свои потребности, ведь эта машина изначально подготовлена к установке дополнительного оборудования.

В корпусе 10 точек крепления системы LinQ для любых аксессуаров. Электропроводка с розеткой 12 В и магнето мощностью 650 Вт позволят подключить необходимые гаджеты. А сиденья можно снабдить четырёхточечными ремнями безопасности — крепления для них монтируют прямо на заводе.

Ход передней подвески — 245 мм, задней многорычажной ТТА-Т — 267.

И спереди, и сзади — стабилизатор поперечной устойчивости

Сверху хорошо видна уменьшенная ширина SSV и выросшая,

по сравнению с Maverick X3, длина. Грузовая платформа рассчитана на 136 кг

На Trail устанавливают два вида двигателей: Rotax V-Twin объёмом 800 см3 (51 л. с.) и 1 000 см3 (75 л. с.). Для лучшей шумоизоляции их размещают в задней части корпуса. В паре с ними работает вариатор QRS-T. В модификации DPS машины дополнительно оборудуют динамическим усилителем руля.

За маневренность лесного Maverick Trail помимо оптимизированных габаритов отвечает подвеска. Передняя с ходом 254 мм оснащена сдвоенными А-образными рычагами, в задней, имеющей ход 267 мм, использована многорычажная TTA-T. Обе они дополнены стабилизатором поперечной устойчивости. Амортизаторы задней подвески крепятся к самой крайней точке рамы, так что их легко обслуживать. Вообще, надо сказать, что в Trail предусмотрен лёгкий доступ к основным узлам и агрегатам: вариатору, двигателю, аккумуляторной батарее, элементам подвески, воздушному фильтру, радиатору, масляным бакам и т. д. Всё сделано для того, чтобы упростить самостоятельное обслуживание и мелкий ремонт.

Двери с полноценными замками, являются опцией для 800-кубовой версии

и стандартным оборудованием для литровой

Уже в заводской комплектации Maverick неплохо защищён от столкновения со всевозможными лесными препятствиями: рама, силовой каркас и встроенный бампер изготовлены из высокопрочной стали, а днище прикрывает литая стальная пластина. Кроме того, в литровую версию в базе ставят полноценные спортивные двери (для 800-кубовой это опция). Если ко всем этим полезным характеристикам Maverick Trial добавить толику азарта и немного жажды приключений, можно отправляться в самые долгие и дерзкие путешествия!