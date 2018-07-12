Юбилей легенды. По всему миру прошли мероприятия, посвящённые 70-летию Land Rover

В этом году марке Land Rover исполняется семьдесят. Согласитесь, в мире не так много автомобильных компаний, способных похвастаться такой долгой и такой яркой жизнью. А поскольку один из главных принципов марки – сохранение традиций, свой юбилей она встречает целой серией мероприятий и событий как исторических, так и вполне современных.

Первым станет восстановление одного из трёх досерийных Land Rover, показанных на автосалоне в Амстердаме в 1948 году. Собственно, с этого автомобиля и началась история компании, именно он представил миру форму кузова, которая впоследствии стала самой узнаваемой чертой британского бренда. В течение долгих лет его местонахождение было неизвестно. Последний раз машину с амстердамского салона демонстрировали в 1960-х годах, а спустя 20 лет она была куплена в качестве реставрационного проекта, но, к сожалению, он так и остался незавершённым. В конце концов самый первый Land Rover был случайно обнаружен всего в нескольких милях от завода в Солихалле, где был когда-то собран. Эксперты подразделения Jaguar Land Rover Classic провели несколько месяцев в архивах, чтобы установить личность покупателя и доказать происхождение находки. Команда Land Rover Series I Reborn, которая помогает клиентам воссоздавать историю в виде тщательно отреставрированных моделей серии I, теперь приступит, наверное, к самому сложному проекту за всё время своего существования. В течение года им предстоит не только восстановить легендарный прототип, но и заставить его вновь выехать на дорогу. Специалисты Jaguar Land Rover Classic планируют творчески подойти к проекту. Для того чтобы получить не музейный экспонат, а настоящий автомобиль, им придётся оснастить его утолщёнными алюминиевыми панелями кузова, оцинкованным шасси и съёмными деталями багажника. Они даже сохранят, где это возможно, патину на отдельных деталях машины и оригинальную окраску цвета Light Green, которая использовалась в 1948 году. Предыдущие владельцы этого бесценного исторического экспоната были приглашены в центр Jaguar Land Rover Classic, чтобы своими глазами наблюдать за процессом реставрации. Этот уникальный проект затронет самую раннюю историю бренда и станет первым в серии специальных мероприятий, посвящённых прошлому, настоящему и будущему Land Rover, которые будут проходить в течение всего 2018 года.

Концепция нового Discovery пятого поколения не повторяет предыдущие модели,

но демонстрирует новый подход марки к понятию «внедорожник»

Самый первый Land Rover с номерным знаком HUE 168 на сегодняшний день идеально

отреставрирован. Каким его нашли видно на масштабной модели

Новый Discovery Sport представляет собой

современный кроссовер с развитым электронным интеллектом

От восстановления великолепной древней техники перейдём к делам сегодняшним и посмотрим, чем живёт содружество Land Rover. Во всемирный день Land Rover, который прошёл 30 апреля, ровно через 70 лет после презентации на автосалоне в Амстердаме в 1948 году, компания представила масштабное 250-метровое изображение контура культового внедорожника Defender, созданное на горном склоне во французских Альпах. Шоу было приурочено ко дню, когда главный инженер компании Rover Морис Уилкс впервые начертил контур оригинального Land Rover на песчаном берегу залива Ред-Уорф-Бэй и предложил своему брату Спенсеру, управляющему директору Rover, выпускать такой автомобиль. Первоначально новый проект получил имя Land Rover, а позднее его оригинальные черты нашли отражение в облике Defender. Компания пригласила всех желающих посмотреть онлайн-трансляцию Всемирного дня, в котором приняли участие люди, причастные к созданию легендарных внедорожников: от самых первых экземпляров до Range Rover и Discovery, представленных в 1970 и 1989 годах соответственно. Проект на снежном склоне придумал художник Саймон Бек, специалист по сноу-арту – созданию изображений на снегу с помощью отпечатков ног. Он натоптал снежный силуэт Defender на высоте более 2 700 метров около горнолыжного курорта Ла Плань во французских Альпах. Чтобы сделать изображение на такой высоте, Бек прошёл в общей сложности 16,5 километров и сделал 20 894 художественных шагов по альпийскому склону. Сам он так описывает свой шедевр: «Моя работа требует выносливости, точности и усердия – всего того, что воплощает в себе Defender. Его культовый силуэт безошибочно узнаваем во всём мире, и, я надеюсь, эта картина станет одной из самых запоминающихся в моём творчестве».

Но яркие события происходят не только в Европе. Российские поклонники марки тоже подготовили свою юбилейную акцию. За неимением в наших краях Альп Land Rover Россия собрал самый большой в мире парад автомобилей бренда. Парад прошёл в ночь с 21 на 22 апреля на Третьем транспортном кольце Москвы. Это событие стало частью крупного социального проекта «За вежливость и безопасное движение, против хамства на дорогах и агрессивного вождения!». В связи с чем, все заявленные в мероприятии должны были строго соблюдать ПДД, не занимать крайнюю левую полосу, выдерживать скоростной режим, безопасную дистанцию и не мешать другим участникам движения. В параде могли поучаствовать абсолютно все владельцы Land Rover. И вот в ночь с субботы на воскресенье колонна выехала на внешний радиус ТТК в период с 2:30 до 3:00, настроив свой радиоприемник на специальную волну, где в прямом эфире шла координация процесса. Всего на Третьем транспортном кольце собралось 2 152 внедорожника легендарного бренда. Учитывая общую протяжённость кольца в 35 км, среднестатистическую длину одного автомобиля в 5 метров и дистанцию в два корпуса, можно считать, что Кольцо было замкнуто. Каждый экипаж, принявший участие в параде, получил именной сертификат, а финалом станет специально организованный по этому поводу концерт.

Land Rover Defender последних серий — словно прекрасный лебедь,

выросший из гадкого утёнка

Но на этом российская история празднований юбилея не заканчивается. 7 июля путешественник Сергей Доля на внедорожнике Discovery V стартует из Москвы по маршруту «Вокруг света за 70 дней». Кроме того, компания Land Rover продолжит свои запоминающиеся экспедиции, представив проект «Время новых открытий», в рамках которого участники отправятся в самые удивительные места континента – Якутию и Киргизию. Главным автомобилем «новых открытий» тоже станет Land Rover Discovery пятого поколения. Регулярные праздничные мероприятия пройдут и в Jaguar Land Rover Experience Center… В общем, юбилейный для марки год продолжается и летний период встретит поклонников британских внедорожников новыми приключениями и эмоциями. Количество владельцев Land Rover растёт с каждым днём, и будем надеяться, что в следующий раз плотность разномастных «Роверов» на Третьем транспортном превысит критическую массу и в Книге рекордов Гиннесса появится новая строка.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ МАРКИ LAND ROVER

1948 Land Rover Series I представлен на автосалоне в Амстердаме

1953 Появление первой модели Series I с длинной колёсной базой

1956 Экспедиция команды университетов Оксфорда и Кембриджа из Лондона в Сингапур на Series I

1958 Появление Land Rover Series II с усовершенствованным дизайном

1970 Старт продаж оригинального двухдверного Range Rover (Classic)

1971 Появление Land Rover Series III

1972 Range Rover пересекает Дарьенский пробел (Панама) в ходе 18 000-мильной Трансамериканской экспедиции

1976 Произведен миллионный Land Rover

1979 Range Rover выигрывает ралли «Париж—Дакар» (затем ещё раз в 1981 году)

1981 Land Rover начинает партнерство с Camel Trophy. Появление четырёхдверного Range Rover

1989 Land Rover Discovery — третья модель Land Rover — выходит на рынок

1990 Перезапуск оригинального «Landie» под новым именем Defender

1994 Запуск второго поколения Range Rover

1997 Появление совершенно нового Freelander с инновационной технологией Hill Descent Control

2001 Третье поколение Range Rover с полностью пневматической подвеской

2003 16 команд участвуют в заездах по США, Южной Африке и Австралии в первом соревновании G4 Challenge

2004 Премьера Discovery 3, третьего поколения Discovery, на автосалоне в Нью-Йорке

2005 Появление Range Rover Sport

2006 Появление Freelander 2. Первый Land Rover сходит с конвейера нового завода в Хейлвуде

2007 Концепт-кар LRX определяет новый дизайн компактного премиального SUV

2009 Выпуск четвёртого поколения Land Rover Discovery

2010 Глобальный дебют Range Rover Evoque — первого в мире компактного премиального SUV

2012 Появление четвёртого поколения Range Rover — первого полностью алюминиевого SUV

2013 Премьера нового поколения Range Rover Sport на автосалоне в Нью-Йорке

2014 Официальное открытие подразделения Special Vehicle Operations (SVO). Дебют Range Rover Sport SVR — самого быстрого и мощного Land Rover. Появление концепта Discovery Vision, определившего дизайн нового семейства автомобилей Discovery. Запуск нового премиального семиместного компактного SUV Discovery Sport

2015 Три финальные версии Defender представлены в Великобритании. Премьера эксклюзивного Range Rover SV Autobiography с удлинённой колёсной базой. Evoque Convertible становится первым в мире премиальным компактным SUV-кабриолетом. Запуск нового премиального семиместного компактного SUV Discovery Sport

2016 Запуск нового премиального семиместного компактного SUV Discovery Sport. Запуск совершенно нового Discovery пятого поколения с технологией Intelligent Seat Fold

2017 Land Rover запускает четвёртую модель в семействе Range Rover — Range Rover Velar

2018 Дебют Range Rover SV Coupé на автосалоне в Женеве. Появление обновлённых Range Rover и Range Rover Sport