Место: Израиль, Мёртвое море

Мёртвое море из-за концентрации соли абсолютно непригодно для жизни. У него есть ещё одно название – Асфальтовое море. Говорят, на его дне находится месторождение асфальта, а битумную жидкость используют в разнообразных медицинских целях. Вода в нём настолько солёная и плотная, что кажется, будто ты попал в какой-то кисель или густой компот. Здесь совершенно невозможно утонуть или просто глубоко нырнуть – вода выталкивает тело на поверхность. Визитная карточка Мёртвого моря – человек, лежащий на воде и читающий газету. Собственно поэтому в Мёртвом море и не плавают, а лежат, красиво покачиваясь на воде, и наблюдают за рефлексами солнечного света на окаменевших солевых кристаллах на берегу. Впрочем, любование красотами – не главная цель приезжающих сюда туристов.

Мёртвое море находится в Иудейской пустыне, в которой тоже практически нет ни животных, ни растений. Израильтяне очень любят ночевать в пустыне в палатках, потому что считают это романтичным. Ночью тут настолько тихо, что можно слышать стук своего сердца. И после захода солнца, когда все туристы разъезжаются по отелям, пляжи пустеют, а фабрики на побережье прекращают работу, становится очевидным, что все звуки, которые ещё недавно отсюда доносились, производятся исключительно людьми.

Фото: Дарья Лапина

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