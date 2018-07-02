Место: Россия, Красная поляна, Бзерпинский карниз

В 20 километрах от Красной Поляны в окрестностях Сочи есть долина Псеашхо, которая начинается карнизом Бзерпи. Название он получил от реки Бзерпь, чьи истоки находятся именно здесь. В последние годы я каждое лето ненадолго приезжаю сюда. В это время тут работает палаточный лагерь, где за небольшую плату можно получить палатку со спальником и ковриком, если, к примеру, вы собрались идти налегке, но решили остаться с ночёвкой. А если боитесь дождя и сырости, то есть вариант арендовать спальное место в деревянном домике-приюте. По вечерам из лагеря можно наблюдать красивейший закат с видом на Красную Поляну. Обычно я закладываю на поход 2–3 дня, чтобы от Бзерпинского карниза успеть попасть в интересные места, расположенные неподалёку. Например, в нескольких часах ходьбы находится долина Дзитаку, где можно искупаться в настоящих горных озёрах. Кроме того, стоит посетить ближайшие вершины гор – Перевальной Южной, Табунной, пика Бзерпи, оттуда открывается потрясающий вид на Западный Кавказ.

Фото: Юрий Фокин

Instagram: @yuriy_nikoff