Романтика похода — это не то чувство, которое испытывает человек, лишившийся нормальной подушки. Что ещё? Упавшая к утру палатка, ржавые котелки и нелепый раскладной стул?.. Хватит это терпеть! Рассказываем, как выбраться на природу с максимальным комфортом.

1. ГАМАК BEAR BUTT DOUBLE PARACHUTE HAMMOCK — KHAKI / DARK GREEN

$35

Роскошный прочный гамак для одного, двоих или даже троих. Просто повесьте его между деревьями. Лёгкие крепления и мощные нейлоновые ремни, которые не разорвутся в самый неподходящий момент. Есть удобный кармашек, в который можно сложить еду, питьё или тёплые вещи. Годится для сна и идеально подходит для фотографий в Инстаграм. Вне сезона гамак можно повесить дома на балконе.

2. MSR HUBBA HUBBA NX 2-PERSON TENT

32 800 руб.

Претенциозная палатка с лунным тентом. Весит чуть больше 300 граммов. С установкой справятся даже те, кому с трудом удалось закончить начальную школу. Внутри — простор, рассеянный свет, сухое тепло и все ваши вещи. На малиновом дне искать их будет особенно просто. Тент можно использовать отдельно.

3. ПОДУШКА THERM-A-REST AIR HEAD PILLOW

2 200 руб.

Необходимый минимум. Внутри — пена с открытыми ячейками, а не только воздух, которым стандартно накачивают подушки. Конструкция стабильная, а мягкость можно регулировать. Небольшую подушку удобно паковать в рюкзак и брать с собой в дорогу, аэропорт или даже на работу.

4. ПЕЧЬ-ГЕНЕРАТОР С ЗАРЯДКОЙ BIOLITE CAMPSTOVE‑2

9 990 руб.

Забудьте о вечном едком дыме в лицо. Печь поглощает шишки, ветки, хворост и мелкие дрова, а часть энергии перерабатывается в электричество. Обогреватель с розетками для телефонов — такого нет даже у вас дома. На печке также можно кипятить воду и готовить несложные блюда.

5. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, ПЛИТА И ГОРЕЛКА JETBOIL GENESIS STOVE BASE CAMP SYSTEM

$350

Никаких компромиссов — ровно такой завтрак, которой хочется. В пятилитровой кастрюле можно сварить не одно яйцо пашот, а на соседней сковороде ещё и пожарить бекон — в компактной полевой кухне можно приготовить всё! Удобно мыть, приятно держать в руках. Прослужит долго.

6. НАБОР ПОСУДЫ PRIMUS LITECH COOKING SET

5 360 руб.

Практичные кастрюльки из лёгкого алюминия и многослойного титана, которые каждому туристу хорошо бы всегда держать в багажнике — точно пригодятся. Специальная зацепка не позволит обжечь руку во время готовки. Идут в комплекте с сетчатым мешочком.